Defensa a ultranza de Zidane a Isco

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mojó mostrando su deseo sobre la continuidad de Isco Alarcón, y dejó más dudas respecto al costarricense Keylor Navas, sin ser contundente en su respuesta e invitándole a pensar sólo en el presente sin mirar a la próxima temporada.

El ruido que comienza a crecer en torno a la portería del Real Madrid por la búsqueda de un portero para el próximo curso, fue trasladado a Zidane en su comparecencia ante los medios y el técnico no ayudó a despejar dudas.

Confirmó que no ha mantenido ninguna conversación con Keylor Navas y solo miró al presente. Su respuesta contrastó con la contundencia con la que sí defendió la figura de Isco.

"No he hablado con Keylor porque está muy bien, tengo una plantilla de 24 jugadores y no quiero, ver, escuchar ni pensar en lo que va a pasar después. Me concentro solo con mis jugadores, faltan cuatro meses de competición y pensamos igual que Keylor, solo en eso", manifestó mostrándose satisfecho con el nivel del costarricense pero sin desmentir que el club busque un portero.

Con Isco su mensaje fue más directo y pidió la renovación: "El club lo decidirá con Isco, pero creo que es un jugador fundamental e importante para nosotros. Trabaja bien y como siempre es un jugador que me gusta mucho".

Incluso defendió la parte de responsabilidad que tiene Zidane en las negociaciones, dejando claro que la directiva madridista escucha su punto de vista. "Si tengo opinión. Isco es un jugador que me encanta", dijo.