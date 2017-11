Demasiadas dudas aún

El Real Madrid hizo el sábado lo que tenía que hacer, ganar al Málaga y no conceder aún más terreno con la cabeza de la Liga. Y aunque fue una buena noticia para el campeón que sus delanteros se reencontraran con el gol, el juego volvió a dejar demasiadas dudas cara al futuro. No pocos apuntes interesantes dejó ese gris triunfo de los blancos.

REENCUENTRo CON EL GOL

Benzema y Cristiano Ronaldo volvieron a marcar en Liga para dar por finalizada su sequía. Llevaban un solo tanto, ambos en el mismo encuentro en Getafe, y su falta de pegada era una losa para el Real Madrid y uno de los argumentos de la distancia de puntos con el Barcelona. Benzema se ganó el aplauso del Bernabéu y Cristiano mereció más tantos por su insistencia pero se topó con la brillante actuación de Roberto.

tibia MENTALIDAD atrás

Los errores de concentración en la fase defensiva no apuntaron solo a una zaga en la que no cuajó la pareja de centrales Vallejo-Varane y en la que Marcelo extendió un preocupante momento físico, se extendió a la mentalidad general del equipo. Errores de Kroos en seguir a su marcaje tras pérdida, falta de ayudas y concesiones a un Málaga que pasó de no marcar a domicilio en toda la Liga a firmar dos tantos.

DUDAS EN la PORTERÍA

El error de Kiko Casilla en el segundo tanto del Málaga, cuando midió mal y respondió tarde al disparo del Chory Castro, desata la duda en una portería que añora la figura de Keylor Navas y sobre la que planea el fichaje de Kepa. El Real Madrid llegaba a la cita presumiendo de llevar siete tantos menos que hace un curso y tres partidos consecutivos en el Santiago Bernabéu sin encajar. Le hizo dos un equipo de la zona más baja de la clasificación.

SIN FÚTBOL

Al Madrid le está costando ilusionarse con la Liga, muestra una falta de motivación y lagunas de concentración que aprovechan los rivales. Da igual la posición en la tabla, que quien juega contra ellos sabe que su momento en el partido llegará. La falta de fútbol, los momentos de relajación con el marcador a favor impulsan a las dudas de los jugadores y el clima tenso en el Bernabeú. Rivales como Levante y Betis se fueron con puntos del coliseo. Tras un periodo de reacción, ante el Málaga regresaron a las andadas y pusieron en peligro el triunfo.

ISCO, perjudicado

Zidane necesitaba hacer algún movimiento táctico para buscar la reacción de su equipo y lo hizo en Nicosia. Lo que vio en la goleada al Apoel le gustó y repitió, pero añadiendo al once a Isco. El 4-4-2 con extremos como Lucas Vázquez de inicio, aleja al futbolista en mejor momento del Real Madrid de su sitio natural. Isco no partió del vértice de un rombo en el centro del campo y salió perjudicado de la modificación táctica.