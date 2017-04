Denuncian una agresión en un duelo cadete

El entrenador del CD Maristas B, Elvis Bocchetti, denunció ante la Policía Nacional una presunta agresión por parte de un miembro del cuerpo técnico y un jugador del MTB Churriana de la Vega, durante el transcurso del partido que les enfrentó el pasado sábado y correspondiente a la Liga de Segunda Andaluza de categoría cadete.

Según pudo conocer esta redacción, cuando el partido marchaba igualado y a raíz de una tarjeta roja al conjunto churrianero se originó un tumulto en el terreno de juego que dio paso a una tangana. El entrenador agredido, perteneciente al segundo equipo del Maristas, acudió a separar y recibió "dos golpes" de un miembro no identificado del cuerpo técnico del Churriana, tal y como comentó Bocchetti a este medio de comunicación. También, y cuando este se estaba retirando, el entrenador del equipo colegial recibió "una patada por detrás" de alguien que tampoco pudo identificar, y "un puñetazo en la cabeza por detrás" de un futbolista del cadete del MTB Churriana. El árbitro, Navarro Rodríguez, se vio obligado a suspender el encuentro.

Bocchetti acudió a un hospital de la ciudad donde le realizaron pruebas y radiografías que derivaron en un parte de lesiones que se presentó como parte de la denuncia ante la Policía Nacional.

En declaraciones a Granada Hoy, Bocchetti dijo que su intención al interponer la denuncia es que "necesita que la Federación se entere para que no pase del problema de la violencia en el fútbol, que está tan de 'moda' en los últimos tiempos". El preparador del cadete B del Maristas afirmó, asimismo, estar "dolido" porque "me encuentro con gente que me dice que esto es normal". "No puedo permitir que esto sea así. Me jode que lo vean normal. Esto no puede pasar nunca más", expresó contrariado el entrenador del equipo. "El chaval ha de darse cuenta de que su actuación tiene consecuencias", concluyó Bocchetti.

El asunto está ahora en manos del Comité de Competición de la delegación granadina de la RFAF.