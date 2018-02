Derbi dramático por el descenso

Con dos derbis, uno de ellos clave para la permanencia, y con la visita del Real Jaén al Medina Lauxa de Loja, la vigésimo octava jornada de Liga en el Grupo IX se presenta apasionante.

Sin duda, el partido más destacado no es un derbi provincial sino que será el que mida desde las 12:30 horas al Loja frente al Jaén. Una cita declarada 'Día del Club' por la entidad lojeña tratando de aprovechar el tirón del cuadro entrenado por Salva Ballesta. Ambos equipos llegan al duelo tras ver truncada la pasada jornada su positiva racha de resultados; los de Diego Delgado tras sumar seis victorias seguidas y los jienenses tras acumular 14 partidos sin perder. Por tanto, se espera un buen choque entre dos equipos en un buen momento. Para el Loja no sacar los tres puntos en juego puede suponerle decir de manera casi definitiva adiós a su participación en play off. Su mal arranque le hace tener poco margen de error por lo que, de caer derrotado, la cuarta plaza se iría a más de diez puntos.

Pero si interesante es el duelo en Loja, el que se disputa en Guadix no lo es menos. Los accitanos reciben al Maracena (12:00 h.). Se ven las caras dos equipos en zona de descenso que saben que el que venza dará un paso muy importante dejando tocado a un rival directo. Los de Gabri ya disputaron hace siete días un derbi con el Atarfe, el otro granadino que quiere evitar jugar en División de Honor. Pera esta vez juegan en casa y están obligados a exponer más. Por su parte, los maraceneros vienen de ganar por la mínima al Vélez tras acumular tres derrotas seguidas y buscan en el norte de la provincia una victoria a domicilio que se le resiste desde el dos del pasado diciembre.

También con mucho en juego se presenta el derbi que medirá en la Costa al CF Motril con el Atarfe, escuadras con objetivos dispares. Mientras que los de José Manuel García tienen como meta volver a meter la cabeza entre los cuatro primeros clasificados, los de Jorge Moreno necesitan sumar para tratar de salir de la zona roja de la tabla. Los motrileños únicamente han perdido dos partidos en casa, los mismos que han ganado los atarfeños a domicilio. Pero la rivalidad hará que el duelo sea más que atractivo. La cita tiene prevista su inicio a las 17:00 h.

El mismo objetivo que el Motril tiene el Agroisa Huétor Tájar, que recibe en el Miguel Moranto al Torredonjimeno, que de perder podría decir adiós a sus aspiraciones de jugar fase de ascenso. Los de Germán Crespo, que tan solo han perdido un partido en las últimas 13 jornadas, quieren hacer de su campo un fortín pues únicamente el Jaén se llevó los tres puntos. El partido dará comienzo a las 17:00 horas.

Cierra la jornada el Huétor Vega, único equipo que se desplaza fuera de la provincia. Los de Manolo Rojas se miden al Rincón con un punto por encima del descenso. El conjunto verdiblanco acumula dos partidos sin perder fuera de casa y busca los tres puntos a domicilio con el cercano ejemplo del partido ante el Linares en su cabeza. El derbi entre Guadix y Maracena podría beneficiar a los metropolitanos si ganan, por lo que el choque, que dará comienzo a las 12:15 h., cobra más importancia.