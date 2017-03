Derbi de intereses opuestos

El derbi provincial en Tercera que disputan Atarfe y Loja a partir de las 12:00 horas en el Municipal atarfeño viene marcado por la trascendencia de tres puntos que pueden dejar a los locales un año más en la categoría. Por su parte, para los visitantes se convierte en una final si es que quieren mantenerse en la pelea por disputar el play off de ascenso. No atraviesan su mejor momento los de Carlos María Rodríguez, que acumulan siete jornadas sin ganar aunque siguen manteniendo una distancia tranquilizadora con el descenso. Pero no quieren confianzas y van a intentar seguir la línea de partidos anteriores ante rivales importantes como Martos o Antequera, que no ganaron en el feudo atarfeño por el buen hacer de los verdiblancos.

El Atarfe recupera para la cita a Adri y Aya, pero sigue sin poder contar con Gálvez y Dani, por lo que el once inicial tendrá pocas variaciones con respecto al que jugó en el campo del Atlético Malagueño.

Por su parte, los de Funes atraviesan un gran momento, con siete partidos consecutivos sin conocer la derrota y con tres victorias en las tres últimas jornadas ligueras. Sin la obligación de tener que alcanzar un puesto entre los cuatro primeros, los lojeños no renuncian a nada y van a disputar cada encuentro con la mentalidad de sacar los tres puntos.

Funes no podrá contar con Álex Moreno por acumulación de amonestaciones, por lo que tendrá una importante ausencia en el once inicial. Tampoco podrá contar, una semana más, con Manu Fernández, que está en la última fase de su recuperación. Mientras, Choco ha estado con gastroenteritis en las últimas horas, aunque se confía en que pueda estar en el equipo inicial.

Sobre el partido el técnico lojeño ha reconocido la dificultad. "A pesar de que ellos ya se están jugando poco, ya que tienen prácticamente cumplidos sus objetivos, está claro que no será fácil, son un equipo joven pero correoso que crea muchas dificultades sin balón".