Derbi por el 'play off'

El Motril vuelve al Escribano Castilla tras el resembrado del campo después de más de un mes sin utilizarlo en un derbi ante el Loja con el objetivo de conseguir los primeros puntos del año y de esa forma poder volver a colocarse cerca de los puestos de ascenso.

Se trata de un partido que presenta muchos alicientes para los aficionados al servir de homenaje a uno de los jugadores insignias del Motril CF como es Romario, que tras casi 10 años en el equipo costero, lo deja por problemas laborales. Además, la directiva ha preparado una serie de actos para intentar que en este partido, declarado Día del Club, asista el máximo de aficionados posibles. Para ello, se va a preparar una paella gigante para 1.000 personas que será gratuita.

De cara a la segunda vuelta, el Motril ha incorporado esta semana a un nuevo jugador, Arjona, procedente del Huétor Vega. Un defensa central que viene a cubrir uno de los huecos que había en el equipo blanquiazul tras la marcha de Darío Ortega y la larga lesión de Alberto Martínez. Además, el choque servirá por primera vez para ver a las últimas incorporaciones que son Vampi, Goku, Juanan y Óscar Lozano.

José Manuel García, entrenador local, no podrá contar con Antelo e Illescas por lesión, pero sí lo hará en la portería Josemi una vez recuperado de la dolencia que tenía.

Por su parte, el Loja quiere seguir instalado en el grupo de candidatos al play off de ascenso ante un rival directo. Los de Funes quieren cortar su mala racha de resultados a domicilio que se prolonga desde la última victoria en el campo del Alhaurín de la Torre el pasado 21 de octubre, hace ya más de tres meses de aquello.

Como destacó el propio técnico lojeño, Juan Francisco Funes, "este Motril no tiene nada que ver con el que vino a Loja, ya que dieron varias bajas y han firmado muchos jugadores, sobre todo en los último días, así que hay muchas caras nuevas tras reforzarse en los puestos que les ha ido haciendo falta".

El técnico lojeño reconoce la dificultad del partido, aunque añade que "si quieres estar con los mejores hay que ganar a los mejores, así que tenemos que ir a por el partido", señala Funes.

De cara al choque de esta tarde ante el Motril el entrenador lojeño sigue contando con bajas importantes. Garrido y Seco no se han recuperado a tiempo de sus respectivas roturas fibrilares y no estarán en el Escribano Castilla. Además, Álex Moreno vuelve a arrastrar problemas de rodilla tras el último partido, por lo que será duda. Plata también ha tenido molestias durante la semana, aunque se confía en que pueda estar frente al Motril. Sí regresa a la convocatoria Manu Armillas tras dejar atrás sus problemas físicos, mientras que se queda fuera Manu Fernández, el único jugador que no ha entrado por motivos técnicos.