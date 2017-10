Derrota por cocción

No dio tregua el Córdoba al Granada, al que ganó con menos sufrimiento de lo que refleja el marcador. Los blanquiverdes buscaron desde el inicio el portal nazarí, pero Julio y Márquez no acertaron a definir, y Llamas abortó una ocasión visitante antes de que Verdú batiera a Sergio. El dominio local no bajó y, a la media hora, Crespo y Andrés pudieron aumentar diferencias, si bien el que marcó para empatar fue Marcos. Tras el descanso, el Córdoba se adueñó de nuevo del duelo y gozó de varias ocasiones antes que Andrés finalizara una enorme jugada de Cano. El Granada estuvo vivo hasta el final.