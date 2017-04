Derrota y descenso

El Inacua Huétor Vega no jugará la temporada próxima en Segunda División de waterpolo masculino. Los de Xavier Molinet perdieron ayer un partido y la categoría. Su verdugo fue el CDW Málaga, segundo clasificado, que no dio opción a los granadinos y les derrotó por un claro 13-5. La desventaja de los hueteños con respecto a la zona de salvación es de seis puntos y sólo resta una jornada por jugarse, por lo que las matemáticas ya no les valen.

La superioridad de los malagueños fue manifiesta durante todo el encuentro. Al Huétor Vega sólo le valía ganar y esperar, y los nervios le pesaron ante un cuadro mucho más hecho a la división y que fue siempre dueño y señor del partido. De hecho, los visitantes sólo pudieron anotar un gol al final del primero de los períodos, cuando el Málaga ya había convertido 3. La buena actuación de Irigaray en ataque para los de la provincia no bastó ya que la defensa granadina fue incapaz de detener el vendaval ofensivo de unos locales prácticamente desatados durante todo el choque.

Al descanso se llegó con casi todo decidido, por lo que el Inacua Huétor Vega trató de salvar el honor. El encuentro liguero que les resta en casa sólo servirá para, de ganar, marcharse con buen sabor de boca de una temporada en la que cierta irregularidad les ha condenado.