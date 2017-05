Despedida del Calderón y continuidad de Simeone

La ribera del Río Manzanares ya no volverá a vibrar como lo hizo en los últimos 50 años. Tampoco se gritarán los goles de Luis Aragonés o Fernando Torres ni retumbarán en sus gastados vestuarios las arengas de Diego Simeone. Al menos no el Vicente Calderón, el estadio del que ayer se despidió el Atlético de Madrid en una tarde cargada de emoción.

La victoria sobre el Athletic, con dos goles de Fernando Torres en los primeros once minutos, supuso la despedida perfecta del Atlético de su templo antes de mudarse la próxima temporada al renovado Wanda Metropolitano, la antigua Peineta. "Fue una tarde emocionante, con muchos sentimientos. Mejor no podía finalizar. Empezamos con un gol de Aragonés (marcó el primer tanto del Atlético en el estadio en 1966) y se cierra con dos goles de otro ídolo, como es Fernando", dijo Simeone en la rueda de prensa.

Un rato antes, frente a casi 50.000 personas, confirmó que seguirá siendo entrenador del Atlético la próxima temporada. "Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar", dijo el Cholo con un micrófono en la mano. "¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro y el futuro somos todos nosotros". Inaugurado el 2 de octubre de 1966 como Estadio Manzanares y rebautizado cinco años después con su actual nombre, el Calderón vivió su último encuentro de Liga y la última presentación oficial del Atlético. Le espera aún la final de la Copa del Rey que jugarán el próximo sábado el Barcelona y el Alavés, y un día después, el partido homenaje con las leyendas del Atlético.