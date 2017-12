Devin Wright marca el camino

Una descollante actuación de Devin Wright lideró la novena victoria de la temporada del Covirán que le acerca un poco más a la Copa LEB Plata. La seriedad de los de Pablo Pin en los tres primeros cuartos bastó para vencer a un rival muy incómodo que se vio superado en todas las facetas del juego por los granadinos.

El duelo no pudo comenzar mejor para los nazaríes, con dos triples en sus dos primeros ataques ante un equipo muy complicado de defender, que jugaba muy abierto y que intentaba bien la penetración o lanzar desde más allá de 6,75. Por contra, los ataques rojinegros eran más variados, con Bortolussi, Devin Wright y Eloy Almazán liderando la parcela anotadora. Un incesante intercambio de canastas que agradecieron los espectadores que se dieron cita en el Palacio de Deportes. El acierto de los leoneses en el triple impedía a los de Pin correr, que es como más cómodos se encuentran. Aun así, los ataques eran fluidos y en casi todos sacaban algo, bien sea anotando o sumando faltas al rival. Los rojinegros siempre fueron mandando en el electrónico siendo su máxima renta de seis puntos (23-17) tras un contraataque culminado por Germán Martínez. Con una rotación más corta de lo habitual al no poder contar con el pívot catalán Ferrán Torres, que se lesionó en el calentamiento, David Iriarte tuvo la posibilidad de contar con más minutos pero no los aprovechó. El primer cuarto terminó con un 27-22, con grandes porcentajes en el tiro, seis asistencias y una única pérdida en los locales (algo inédito), que hacía presagiar un duelo más que entretenido.

El triunfo estuvo basado en el dominio del rebote, que fue una jornada más abrumadorLos granadinos ya sólo están empatados en el liderato con el CB Hospitalet

El acierto de los primeros diez minutos disminuyó en el inicio del segundo acto. Ambos entrenadores ajustaron sus defensas lo que fue en perjuicio del espectáculo. La aparición del pívot esloveno Andraz Kavas le dio un respiro a Agustinos Leclerc, que con dos tiros libres de Carrasco se acercaron a dos (30-28). Pero tras dos buenos ataques culminados por Alo Marín y Devin, el Covirán mantuvo las distancias. Una técnica a Donovan Smith permitió a los locales lograr su máxima renta, 9 puntos en el ecuador del cuarto, que hacían justicia a la seriedad mostrada por los de Pin en todas las facetas del juego. Pero un triple de Norris y una bandeja de Antón Bouzán, taponada ilegalmente por Wright, obligaron a Pin a parar el choque a 3:49 del descanso con cuatro puntos arriba. El técnico granadino no quería ni un ápice de relajación en sus jugadores y Devin y 'Borto' así lo demostraron. Ambos asumieron la responsabilidad y con un parcial de 6-0 dejaron a los rojinegros una decena de puntos por delante ante un rival muy desacertado desde la línea de tiros libres (un pírrico 33% en los dos primeros cuartos). Ello obligó a Jorge Álvarez, técnico del Agustinos, a pedir tiempo. Y al igual que le sucediera al Covirán, las instrucciones surtieron efecto pues un triple a tabla de Medina (el segundo de la tarde) y una canasta de dos volvió a apretar el marcador. Sin embargo, un 2+1 de Devin Wright antes del descanso otorgó la tranquilidad a la grada que se fue al receso 9 arriba (48-39).

Un parcial 7-0 para abrir boca con triple de Almazán incluido fue la carta de presentación de los de Pin tras el paso por vestuarios, que salieron decididos a dejar finiquitado el choque en el tercer parcial como así hicieron. Devin y Alo ofrecieron su mejor nivel y en apenas dos minutos y 50 segundos la renta se disparó a los 19 puntos (61-42). El vendaval rojinegro lo tuvo que parar el técnico leonés pues la caraja con la que salió su equipo fue de órdago. La renta llegó a ser de 24 tras una antideportiva a Donovan Smith que Bortolussi no desaprovechó. Las penetraciones de Alo Marín y el trabajo en la pintura de Wright bastaban para mantener una renta que permitió disfrutar de un último parcial muy tranquilo. Se temía el ataque de los castellanos, pues son el equipo máximo anotador de la LEB Plata pero el Covirán dio un golpe en la mesa en cancha delantera. Únicamente Antón Bouzán mantuvo el tipo con sus triples pero el choque había entrado en una dinámica de intercambio de canastas que benefició al Covirán, que vivió por encima de los 20 puntos todo el cuarto, y cuya última canasta fue un espectacular mate de Devin que hizo levantar a los aficionados nazaríes de sus asientos.

Lo que Pin no quería en los últimos diez minutos era cometer lagunas pues la actuación coral de su equipo no merecía una relajación. De hecho, tras un 0-5 en el arranque, no lo dudó y detuvo el choque. Los fantasmas del pasado fin de semana sobrevolaron la mente del técnico que vio cómo Agustinos Leclerc redujo distancias, situándose a 12 puntos a poco más de cinco minutos del final. Un 2-11 provocó un nuevo tiempo muerto pues el Covirán se había atascado en cancha delantera tras ver cómo su rival apretó en defensa. Tuvo que ser Wright, con un mate, el que cortara la sangría para dar tranquilidad a una grada inquieta. Se habían estropeado los primeros 30 minutos de partido, llegando incluso a tener menos de diez puntos de renta, pero se logró una victoria vital para acercarse un poco más a la Copa LEB. Y es que vivir de las rentas a veces no es la mejor solución.

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Eloy Almazán 28:02 14 3/5 2/4 2/2 10 4 26

Carlos Corts 17:23 4 1/1 0/0 2/2 2 3 6

A. Bortolussi 31:56 19 5/5 2/3 3/4 2 1 18

Germán Martínez18:40 4 1/1 0/1 2/2 0 3 6

Manu Rodríguez 14:47 5 1/1 0/3 3/3 3 0 2

Devin Wright 30:39 32 15/18 0/0 2/4 6 0 39

Alo Marín 20:14 16 4/5 1/2 5/6 5 4 19

David Iriarte 14:11 1 0/0 0/1 1/2 4 0 -5

Carlos De Cobos 24:08 0 0/0 0/0 0/0 2 4 3

Equipo 1 1

TOTAL 200 95 30/44 5/14 20/25 35 19 115

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Joaquín Carrasco 12:36 2 0/1 0/0 2/0 2 0 2

Antón Bouzán20:58 12 3/3 2/5 0/0 1 0 8

Álvaro Sanz 26:09 18 6/10 1/4 3/6 4 2 20

Manu Vázquez 28:47 12 2/8 2/2 2/5 6 2 14

José A. Medina24:09 10 0/2 3/7 1/2 0 4 5

Juan Oliva 21:28 6 2/2 0/0 2/5 2 0 6

Andre Norris 30:57 8 2/3 1/5 1/2 6 1 8

Andraz Kavas 25:41 11 4/9 1/1 0/0 3 0 8

Donovan Smith 9:15 3 1/3 0/0 1/1 0 0 -3

Equipo 0 0

TOTAL 200 82 20/41 10/24 12/23 24 9 68

