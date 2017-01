Difícila papelate para el Maracena en Antequera

Tras romper su mala racha ante el San Pedro, la UD Maracena inicia su Tourmalet ante el Antequera, segundo clasificado, para después medirse al Atlético Malagueño, Loja y Almeria B.

Los malagueños vienen de pinchar ante al Rincón y necesitan imperiosamente la victoria para no ceder mas terreno con el líder Atlético Malagueño, en la lucha por la primera plaza. Por su parte, el Maracena viaja con la moral tras haber vuelto a vencer tras seis jornadas y con la intención de ponérselo difícil al conjunto antequerano.

El encuentro no se disputara en El Maulí, que esta siendo resembrado, por lo que el encuentro se ha trasladado al campo Municipal Ciudad de Antequera, con superficie de césped artificial y de reducidas dimensiones, lo que puede favorecer al conjunto maracenero .

El conjunto de Joseba Aguado sigue con las bajas de los lesionados Nico e Isra Peláez, que está en el tramo final de su recuperación. Además, son duda Cristian Baena, Miguel Jiménez y Jordi, que acabaron con problemas físicos el partido ante el San Pedro. Si los dos primeros se recuperan, la única novedad en el once puede ser la vuelta de Luis Enrique, ya recuperado de la herida en el pómulo. El once estará formado por Cámara, González, Molina, Rachón, Vilaseca, Martínez, Cristian Baena, Luis Enrique, Pedro, Miguel Jiménez y Antonio López.

Aguado se muestra algo esperanzado por no jugar en el Maulí: "Un campo de césped artificial nos da algo de posibilidad, pero jugamos ante un rival muy complicado por su potencial económico y deportivo". El técnico resaltaba también la importancia de la victoria ante el San Pedro porque "nos ha tranquilizado los ánimos porque estábamos en un momento complicado de lesiones". Aguado no quiere mirar el calendario tan duro que viene, ya que a su juicio "hay tenemos que ir partido a partido y no pensar mas allá del Antequera".

Los dos equipos se han enfrentado en quince ocasiones en tierras malagueñas, con siete victorias para los antequeranos, tres para el Maracena y cinco empates. El encuentro dará comienzo a las 17:00 horas y será dirigido por el almeriense Rodríguez Morales.