Doble cita en tierras catalanas

Con motivo de ahorrar costes, el Inacua Huétor Vega afronta este fin de semana dos difíciles salidas consecutivas ante equipos de la zona noble de la clasificación. Los pupilos de Xabi Molinet, tras engañarse en la pelea por la permanencia al vencer al Cuatro Caminos, se miden en Cataluña al tercer y cuarto clasificado.

Abrirán los hueteños la doble cita esta mañana desde las 12:55 ante el Premiá, cuarto en la tabla a cuatro puntos de la segunda plaza. Los catalanes cuentan con un gran poder ofensivo aunque es fuera de casa donde se han mostrado mucho más eficaces con nada menos que cinco victorias en siete partidos. Los granadinos son conscientes que ganar no será fácil por lo que todo lo que sea sumar se podría considerar como un buen resultado. Pese a ser últimos, la salvación no es imposible pero para ello hay que rascar algo a domicilio pese a no ser fácil.

Pero no se quedará ahí el fin de semana para los del Área Metropolitana porque 24 horas después, concretamente a las 12:30 horas, el Inacua se lanzará a la piscina para enfrentarse al Montjuic. Los catalanes aspiran incluso al ascenso. Se encuentran distanciados del liderato en cuatro puntos y no renuncian a dicho puesto. Máximo goleador de la categoría y con una sola derrota en casa, el cansancio que puedan acumular los hueteños puede condicionar el choque.