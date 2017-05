Doble ración de amarillo

Si el 'Sabio' Luis Aragonés hubiese optado ayer por pasear por las calles de Huétor Tájar no hubiera estado cómodo en casi ningún momento, a buen seguro. Al ex técnico atlético y antiguo seleccionador nacional le habrían subido las calores nada más pisar territorio panciverde. Conocidamente supersticioso, vería amarillo por todas partes. Ese color que detestaba abiertamente y que a duras penas accedió a que España vistiese en su segunda equipación en la Euro 2008-y que tan buenos recuerdos trae a los aficionados al fútbol de su propio país- fue el protagonista de la tarde hueteña de ayer.

La localidad del Poniente granadino se tiñó de gualda, pero no sólo por la histórica cita que vivió su equipo ya entrada la noche. El deporte fue el protagonista y por partida doble. Ese mismo color fue el que se vio en las camisetas de los futbolistas locales, de los aficionados y de muchos de los participantes de la prueba de atletismo que se celebró dos horas antes por el municipio correspondiente al XXX Gran Premio de Fondo Diputación. No obstante, más que el famoso circuito provincial, la convocatoria futbolística del play off fue la estrella del día. Incluso, desde la propia megafonía de la carrera se anunció el choque, quizá, más importante de la historia del CD Huétor Tájar. Ambas disciplinas, running y balompié paralizaron el pueblo y a sus gentes.

Todo contraste, sin embargo, con la tranquilidad que vivieron los jugadores de ambos conjuntos en la previa. Las risas fueron las muecas más interpretadas por sus caras. También en los actores de la SD Tarazona. Ni los más de 700 kilómetros que separan su casa del Miguel Moranto les robaron las ganas de pelear por un sueño que persiguen por tercera campaña consecutiva -las que se han clasificado para las eliminatorias por subir de categoría-. El encuentro, además, vivió un ambiente de los que se recuerdan en los anales. La instalación de un graderío supletorio aumentó el aforo de un feudo que, como rezó una gran pancarta situada detrás de uno de los arcos, fue uno.