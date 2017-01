Dudas frente a ambición

El Real Madrid y la Real Sociedad, ambos eliminados de la Copa del Rey esta semana, cruzan sus destinos en el Bernabéu con el objetivo de sumar tres puntos que les permitan empezar con buenas sensaciones la segunda vuelta.

La victoria lograda por los blancos ante el Málaga la semana pasada es la única que cosechada en los últimos cinco partidos durante unas semanas intensas de actividad en las que la competición doméstica se mezcló con el torneo copero. Sin embargo los tres puntos logrados contra el cuadro costasoleño tuvo también sus consecuencias negativas. Marcelo y Modric se lesionaron y ninguno de ellos entró en la convocatoria para esta noche.

Por el contrario, Zinedine Zidane volverá a contar con Varane, lo que le permitirá apuntalar la defensa y seguir recuperando hombres en esa zona. Su presencia como titular en el eje de la zaga desplazaría a Nacho al lateral izquierdo. En cuanto al resto del once, Isco y Kovacic se disputarán el puesto en el centro del campo que deja vacante el croata.

Por su parte la Real Sociedad visita al conjunto merengue con la baja por sanción de Yuri y el alta de Illarramendi, quien jugará ante su ex equipo tras cumplir un partido de sanción. La baja de Yuri es muy importante para el conjunto donostiarra. Sus subidas por la banda son el principal abasto al juego ofensivo de los realistas. Illarramendi, que sí estuvo en el Camp Nou ante el Barça en Copa el jueves, volverá al once inicial posiblemente con Zurutuza como pareja en el medio campo. El cuadro vasco lleva siete derrotas consecutivas en el Bernabéu y no gana desde 2004, aunque este año Eusebio Sacristán confía en revertir esos malos resultados si los blanquiazules acreditan su solvencia esta temporada fuera de Anoeta.