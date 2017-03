Duelo difícil en medio de la convulsión

En medio de un mar de dudas, casi de una tempestad, llegan hoy el Marbella y el Granada B al enfrentamiento que disputan esta tarde en Municipal marbellí (18:00 horas). Los blanquillos, porque a pesar de ir terceros en la clasificación del Grupo IV despidieron el jueves a Mehdi Nafti. La desaceleración del equipo costasoleño en las últimas jornadas ha sido la gota que ha colmado el vaso de una directiva harta de sanciones, salidas de tono y problemas con los árbitros. Miguel Álvarez, que nada tiene que ver con su tocayo granadino, es el nuevo inquilino del banquillo de la escuadra malagueña.

Los problemas del preparador del fialia rojiblanco, Lluís Planagumà, tienen mucha más enjundia. Con un equipo cuyo rumbo no termina de atisbarse, el catalán llega a la Costa del Sol con la obligación de, como poco, sumar un punto; que en caso de darse mal la jornada podría saber a muy poco pese a tener delante a uno de los mejores equipos de todo el grupo. Y es que el Granada B está necesitado. Los rojiblancos se han abonado el empate, signo que han conseguido en sus cuatro últimos partidos, y la sensación es que pese a los tira y afloja que hay en el seno del Marbella, sacar los tres puntos esta tarde será muy complicado.

Jafar no entra en la lista de convocados en beneficio de Ismael Athuman

Los errores están costando muy caros en un plantel joven pero que, en los últimos dos partidos, los ha contabilizado por puntos al limbo. Sucedió en San Fernando, tras dilapidar en apenas dos minutos un valioso 0-2 y también la semana pasada en casa ante el Cartagena. Si bien es cierto, ante los albinegros la tablas saben a oro, pues se consiguieron ante uno de los gallitos, en el último minuto y después de un partido que, perfectamente, pudo haber terminado con derrota abultada de los granadinistas.

La máxima, no obstante, es seguir trabajando para conseguir el objetivo, que tal y como se han puesto las cosas no es otro que el quedarse un año más en Segunda B sin pasar muchos apuros. Quién lo iba a decir hace un mes y medio, cuando el filial pasó por encima del Mérida en Los Cármenes. Los de Planagumà no han perdido aún esta temporada en el feudo del Zaidín, aunque cabe indicar que desde que volvieron sólo han cosechado una victoria en cuatro compromisos ligueros. Si se contabilizan los dos choques disputados en el estadio municipal antes del exilio en Armilla, el balance arroja un total de cuatro empates y dos triunfos. Es decir, diez puntos de dieciocho posibles.

La lista de convocados facilitada por el club granadino ayer en redes sociales sólo arroja un cambio significativo, el de Jafar; que se cae de la relación de dieciocho futbolistas en beneficio de Ismael Athuman, uno de los refuerzos invernales del filial. Además, Fobi tuvo una lesión muscular la semana pasada y será baja hoy en Marbella. Todo hace indicar que Lluís Planagumà saldrá con un once parecido al de semana pasada. Eso sí, cabe recordar que entonces Aly Mallé y Pervis Estupiñán entraron en la convocatoria a última hora, pues no tuvieron minutos con el primer equipo ante el Leganés. El Granda B viaja desde esta mañana a la ciudad costasoleña.