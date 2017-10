Duelo incierto en el Miguel Moranto

El estadio Miguel Moranto acoge el derbi entre el Huétor Tájar y el Huétor Vega (19.00 horas), un choque que se presenta bastante incierto por la cercanía de los dos equipos en la clasificación -están separados por dos puntos- y porque ninguno termina de arrancar. Se trata de un partido de necesidad para ambos, si bien los objetivos en teoría son distintos.

El equipo de Germán Crespo llega al choque tras perder en Torredonjimeno, donde no consiguió recuperar sensaciones. Los hueteños no han conseguido todavía alcanzar el nivel que mostraron la pasada temporada. A la falta de acierto arriba se suma que atrás no ha conseguido mantener la consistencia defensiva que se le vio el pasado año. Crespo reconoce que el equipo no ha alcanzado todavía el nivel que espera, aunque confía en mostrar mejoría ante el Huétor Vega que. "Se trata de un derbi y ya se sabe que este tipo de partidos no tiene pronóstico y son difíciles", señaló el técnico del Huétor Tájar.

De cara al derbi el técnico tiene a toda la plantilla a su disposición, prácticamente por primera vez desde que arrancó la temporada, si bien tanto Choco como Alberto Heras siguen arrastrando problemas físicos. Además, Migue Quevedo apenas ha entrenado durante la semana debido a motivos laborales, por lo que podría quedarse fuera de la convocatoria.

Por su parte, el Huétor Vega llega a la cita sin haber sumado aún lejos de Las Viñas, una situación que esperan cortar hoy. Los verdiblancos han sufrido derrotas frente a Malagueño, Vélez y Motril. La victoria en el descuento hace siete días frente al Rincón hace que el descenso esté tres puntos por debajo, además de haber colmado de moral a los de Manolo Rojas.

El técnico granadino no cuenta con ninguna baja segura, aunque sí mantendrá la duda de los tocados Antonio Peso, quien arrastra problemas en el pubis, y David Hurtado, quien ya ha trabajado en todas las sesiones junto a sus compañeros tras de finalizar su período de recuperación, aunque podría no tener la oportunidad esta semana ante su falta de rodaje. También sufre molestias el meta Sergio Caballero, que estará en el banquillo pese a sus problemas.

Rojas ha reconocido a Granada Hoy que la victoria de la pasada semana "ha aumentado el nivel de motivación de la plantilla". Sobre el rival, se ha mostrado "sorprendido" por el comienzo, aunque ha reconocido que "despertará". Así mismo, Rojas ha resaltado que el balón parado será "clave", por lo que espera que su equipo siga con la dinámica de "ambición y hambre por competir", ya que así llegará la primera victoria foránea.