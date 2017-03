Duelos para la tranquilidad

Si importante fue el choque que disputó el Atlético Monachil la pasada jornada ante el Tirón Pichón, no lo es menos el que deberá afrontar hoy el cuadro entrenado por Romario en tierras almerienses. Será una jornada en la que no sólo los serranos pueden dar un paso de gigantes en sus aspiraciones de permanencia, sino también el Cúllar Vega. Por su parte, el Arenas de Armilla sabe que si tienen alguna aspiración de ocupar la tercera plaza, esa pasa por sumar de tres en tres.

Será a partir de las 18:00 horas cuando el Monachil se mida en Macael al Comarca del Mármol. Con cuatro puntos más el average particular sobre el equipo que marca el descenso que no es otro que el Tiro Pichón, los del Manuel Robles se encuentran en el mejor momento de la temporada pues han sumado dieciséis de los últimos veinticuatro puntos en juego, convirtiéndose en el tercer mejor conjunto de la segunda vuelta. Enfrenten tendrán a un Comarca que es el colista del grupo a diez puntos de la salvación. Por tanto, el choque es fundamental para los almerienses, una necesidad que debe aprovechar el Monachil para asestar otro golpe a sus rivales directos y gozar de una posición mucho más plácida que la que tenía en el mes de diciembre. Pero no caben confianzas pues los de Macael han sumado en los tres últimas encuentros que han disputado como locales y empataron en Armilla, pese a que vienen de ser goleados en Torremolinos.

Quien también le puede echar una mano al cuadro de Romario es el Cúllar Vega, que será el único conjunto granadino que juegue en casa. Lo hará desde las 11:45 horas ante el Ronda, penúltimo, que también lucha por la permanencia. Se trata de un rival duro que vienen de vencer con comodidad al siempre difícil Coín, cuarto clasificado, por lo que no será fácil superar a los malacitanos pese a su posición en la clasificación. Un triunfo daría mucha tranquilidad al cuadro de Luis Navarro, que ha sumado cuatro de los últimos seis puntos en juego y que le haría contar con un colchón más que interesante de cara al próximo mes de competición a falta de diez jornadas para el final de la competición.

Por último, el Arenas de Armilla se ha planteado una meta harto complicada pero no imposible. Los de Gabri necesitan sumar de tres en tres si es que quieren tener opciones de ocupar la tercera plaza. A siete puntos del Porcuna, los del Área Metropolitana se desplazan hasta Linares para medirse a un equipo que únicamente ha perdido un encuentro en casa y que acumula cinco partidos sin perder como local. Pese a que su situación en la tabla en más que cómoda, vencer en tierras linarenses podría permitirle al Arenas terminar la jornada incluso en la quinta plaza dependiendo de los resultados que se den en la jornada. El duelo se disputa desde las 12:00 horas.