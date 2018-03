Duro golpe de realidad

Derrota sin contemplaciones de los Granada Lions ayer frente a los Camioneros de Coslada por un claro 0-44. Los granadinos tenían ganas de medirse a los madrileños después de ponerles en apuros en el primer partido de la temporada, pero los azules han crecido desde aquel momento y se han convertido en un serio candidato a jugar los play offs por el título. Una derrota que deja a los granadinos todavía necesitando un triunfo más para asegurar la permanencia.

Fue un partido desastroso de los Lions en las dos facetas de este juego. Ni en defensa ni en ataque, los anaranjados estuvieron a la altura de la categoría y del rival. Los Camioneros de Coslada entraron como quisieron en la defensiva local, mientras que en ataque, el equipo apenas pudo mover las cadenas.

El partido empezó torcido desde la noche anterior, cuando se lesionó en un accidente doméstico el quarterback titular Juan Ramón Sánchez, que además llegaba al partido en su mejor momento de forma de la temporada. Al no poder jugar, el cuerpo técnico tuvo que recurrir al experimentado Carranza, pero sus esfuerzos por avanzar fueron en vano porque su línea ofensiva no le ayudó. Los del front seven no fueron rápidos ni supieron abrir rutas en el juego de carrera, una de las mejores armas de ataque de los Lions.

Ya en el primer cuarto se vio que el partido iba a ser una tortura para los Lions, con un parcial de 0-19, el cual aumentaron a 0-35 antes del paso por los vestuarios. Con esa losa encima, los locales se desanimaron mucho. El mal tiempo y la lluvia incrementaron los fallos y la sensación de impotencia de un equipo que tuvo una tarde para olvidar. Aunque mejoraron las prestaciones en la segunda parte, todos los puntos fueron de los Camioneros. Un gol de campo y un touchdown de retorno en un pase interceptado cerraron el marcador final en 0-44.

La próxima semana, los granadinos tendrán la ocasión de desquitarse en Valencia contra los Giants, un rival que venció en Maracena en la primera vuelta del campeonato.