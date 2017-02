Empate a errores

Un Granada B falto de frescura y creatividad no pudo pasar del empate en casa ante el Melilla (1-1) y cedió los dos primeros puntos tras cinco jornadas seguidas sumando de tres en tres como local. Los de Lluís Planagumà llegaban fuertes y con confianza al duelo ante los azulinos a pesar del reciente tropiezo en el Artés Carrasco. Había ganas en el vestuario de enmendar la plana y seguir demostrando que en Los Cármenes los rojiblancos son intratables. Así lo evidenciaban, y lo evidencian, los números de los últimos compromisos en tierras granadinas. Quince puntos de quince posibles, catorce goles a favor y tan sólo dos en contra y una sensación de seguridad que, si alguien podía romperla, esa era la Unión Deportiva Melilla.

Porque los de Josu Uribe son un conjunto acostumbrado a vivir en la intensidad, el apuro y el alambre. No era la instalación del Zaidín el mejor escenario para el fútbol rudo y de contención norteafricano, mas sí que la posibilidad de aprovechar las tablas de un grupo experimentado ante una plantilla joven como la del 'B' presagiaban una colisión de estilos para un encuentro que se barruntaba igualado. Y así fue. No en vano, por igualado casi resultó aburrido. Carente de dominio, con los sistemas de inhibición a pleno rendimiento; el envite sólo podía resolverse a chispazos. El del Melilla tras lanzar el anzuelo que mordió Navarrete para cometer penalti, y el del filial previa posición dudosa de Entrena. Más por deceso que por exceso y con dos registros cara a cara -el de equipo más goleador del grupo del 'B' y el del menos goleado de los de la ciudad autónoma- el choque transcurría por los cauces habituales de este tipo de partidos. Mucho control y nervios en momentos puntuales. Que los rojiblancos sean tan realizadores y los melillenses tan magnos defensores de su arco no hace más que corroborar las diferentes propuestas de uno y otro equipo.

Con Pawel lesionado, Planagumà introdujo a Sulayman como pareja de central junto a Hongla. Un recurso que funcionó a medias. Ambos cumplieron, especialmente el camerunés que dejó un par de destellos y sirvió en bandeja el empate, pero también cometieron hasta tres errores de bulto que pudieron darle el triunfo al cuadro de Josu Uribe. Por delante de la zaga, Navarrete haciendo de pivote. Peña y Santana jugaron más adelantados en el centro y Luis Suárez anduvo con libertad junto a Matheus, fijado como delantero centro.

Extraño era ver a colombiano y brasileño juntos en el once titular. El míster catalán del filial se guardaba hombres de refresco para la segunda parte. Y todo ante un Melilla en el que la primera sorpresa fue la no entrada de inicio del ídolo Nacho Aznar. La peña que lleva su nombre, y un nutrido grupo de oriundos de la ciudad autónoma residentes en Andalucía, completaron una expedición de más de un centenar de personas que gritaron con ansia cuando Kiu engañó a Pol Ballesté desde los once metros en el 29'. El coreano ya había avisado apenas siete minutos antes con una acción en línea de fondo resuelta con dos bicicletas y un pase de la muerte hacia atrás que Ali Diakité golpeó muy suave a las manos de Pol. El penalti lo cometió un inocente Navarrete, que pecó de ingenuo para picar el señuelo que le había preparado Jairo.

Hasta entonces poco habían ofrecido ambos equipos. Un par de acercamientos de Entrena en los primeros compases y un par de trazos de ilusión de Hongla o Sergio Peña era el resumen de los granadinistas. El Melilla había conseguido cortocircuitar el juego rojiblanco y los 'cachorros' respondían para lanzar transiciones rápidas abriendo el campo.

Ya en la segunda mitad el horizonte fue despejándose poco a poco. A los diez minutos de la reanudación Planagumà reordenó la defensa dándole descanso a un Santana errático y apagado que, además, tenía amarilla. En su lugar entró Hugo, que pasó a ser central y desplazó a Sulayman al centro del campo. Kiu pudo sentenciar en el 63', pero lo que terminó llegando fue el tanto del empate. Fue Hongla el que casi tumbó su cuerpo recostándolo a medias en su calidad, a medias en su pierna izquierda, para servir un pase en largo que Entrena recibió al límite del fuera de juego. El control orientado del de Huétor Tájar y la posterior definición fueron de dulce, aunque es verdad que Barrio pudo hacer algo más. El Melilla también arriesgó metiendo a Yurii, Aznar y Cubillas. Estos dos últimos y Prieto no supieron aprovechar sendos errores clamorosos de la zaga y el portero para transformar casi a puerta vacía. En el 90' fue el recién ingresado Jean Carlos quien controló dentro del área y, con todo a favor, esta vez Barrio sí que supo tapar el hueco. Reparto de puntos que aleja al filial de la zona alta de la tabla.

Pol Ballesté H

Corozo H

Hongla H

Tomás H

Sulayman H

Santana l

Hugo, 57' H

Luis Suárez HH

Navarrete l

Matheus HH

Jafar, 82' s.c.

Sergio Peña HH

Entrena HH

Jean Carlos, 87' s.c.

Barrio l

Álex Cruz H

Jilmar H

Sánchez H

Mahanan H

Nando HH

Santi Luque l

Yurii, 88' s.c.

Prieto l

Jairo H

Aznar, 60' HH

Kiu HH

Cubillas, 77' s.c.

Ali Diakité HH