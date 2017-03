Empate que sabe a triunfo

Tópicos en el fútbol hay muchos, y todos con algo de razón y algo de letanía. Mucha literatura y demasiada atención mediática han generado a lo largo del pasado siglo y de lo que va de este comidillas de todo tipo. Quizás el intratema más recurrente sea el del carácter imprevisible que tiene el deporte rey. "Los partidos no terminan hasta que el árbitro no pita", "hasta el rabo todo es toro", "gana el que más goles mete, no el que lo merece" o "el que perdona lo paga". Frases y frases cargadas de razón y caspa a partes iguales. Quizás esta última es la que define con más precisión lo que deparó el partido que el filial disputó ayer en Los Cármenes contra el Cartagena.

Los de Lluís Planagumà pusieron poco. Muy poco. Casi nada. Y, sin embargo, el premio que recogieron no estuvo nada mal tratándose del rival que se trataba y a tenor de la cantidad de ocasiones que éste llegó al área de Pol Ballesté. Cosas del fútbol -un tópico muy auxiliar, que el fútbol los tiene de todos los tamaños y formas- pues otras veces le sucedió al contrario al 'hermano pequeño' rojiblanco. Los de Alberto Monteagudo, que llegaron a contabilizar dos mano a mano clarísimos en las botas de Arturo, se marcharon de Los Cármenes con la sensación de haber experimentado un dejá vù tras sufrir la misma suerte la semana pasada ante la Unión Deportiva Melilla.

Después de tirar por la borda en un minuto una cómoda ventaja de 0-2 el fin de semana pasado en San Fernando, Planagumà introdujo cambios en el once que se intuían con cierto aroma a castigo. Pawel y Corozo vieron el partido desde el banquillo. Aun así, el ecuatoriano acabó ingresando en el campo para darle profundidad a un lateral derecho gobernado ayer por Marín, que fue sustituido, pero por Suárez, en el intento por igualar la contienda con más efectivos arriba.

A decir verdad no se puede decir que nadie estuviera ayer bien en defensa. Si acaso se salvó Tomás Sánchez, pero desde luego no la pareja de centrales. De un error flagrante de uno de sus miembros, Pervis Estupiñán, llegó el 0-1. Llorente se encontró la dádiva y no perdonó ante Pol, que poco pudo hacer para evitar que el futbolista del 'Efesé' inaugurara el marcador del 'coliseo del Zaidín' de disparo cruzado.

El filial buscó reaccionar con tímidas llegadas al área contraria aunque sin mucha concreción. Sí que daba sensación de peligro el Cartagena, que además viajaba a Granada con la obligación de ganar para seguir metiéndole presión al Lorca FC en la parte alta de la tabla. En el minuto 14, Artiles cayó en el área pero el colegiado no apreció nada, y en el 16' Hugo salvó el segundo al cruce tras una gran jugada de Arturo, que al filo del descanso y en los primeros compases de la reanudación pudo sentenciar con los dos uno contra uno comentados líneas atrás.

El Cartagena siguió invadiendo el área rojiblanca en los segundos cuarenta y cinco minutos con poco o ningún acierto. Sólo Navarrete en el 73' interrumpió el dominio visitante con un lanzamiento duro de falta que repelió de puños Limones. Tres más tarde era Jesús Álvaro el que desperdiciaba un buen pase con el exterior de Sergio. Apenas un minuto antes del empate, fue Sergio García el que se marcó el jugadón para que de nuevo Jesús Álvaro rematara muy mal con todo a favor. Ahí apareció Navarrete, a la salida de un córner, para meter la cabeza donde nadie podía imaginarlo y alojar cadentemente el balón en la red. Todavía habría tiempo para que Cristo errara una acción catedralicia más y los albinegros colgaran un balón al corazón del área que no encontró rematador.

El filial acumula cuatro empates seguidos, tres de ellos en Los Cármenes, donde sigue invicto, pero cada vez tiene un asiento más priviliegiado para observar lo que pasa por abajo. La semana que viene completa su particular 'Tourmalet' con la visita al campo del Marbella. Cierto es que tres empates en partidos de exigencia como el del Melilla, el Real Murcia o el propio Cartagena no son mal rédito para un equipo filial. Y cierto es también, como indicó Planagumà en la rueda de prensa posterior, que si el escenario se hubiera dado exactamente al contrario las críticas se habrían centrado en la incapacidad de los rojiblancos para cerrar los partidos. No es ello óbice para evidenciar que los granadinistas evidencian faltas de rigor y concentración que están costando puntos en la presente temporada.

Pol Ballesté HH

Antonio Marín H

Jafar, 86' s.c.

Hugo l

Corozo, 73' H

Tomás Sánchez H

Pervis Estupiñán l

Sulayman H

Aly Mallé l

Luis Suárez, 73' H

Navarrete HH

Matheus l

Sergio Peña H

Entrena l

Limones H

Óscar HH

Jesús Álvaro HH

Míchel HH

Moisés HH

Sergio HH

Cristo HH

Rivero H

Arturo H

Sergio García, 60' H

Llorente HHH

Ros, 65' HH

Artiles HH

Germán, 75' H