El Escribano Castilla dicta sentencia

En una jornada en la que el Huétor Vega podría ser el tercer conjunto granadino en descender, hay un duelo que centra la atención de los aficionados. Se disputa en el Escribano Castilla y medirá al CF Motril con el Agroisa Huétor Tájar. En juego, una posible plaza para jugar el play off, pero podría darse el caso que empaten y que de ello se beneficien los otros dos conjuntos que también pelean por jugar la fase de ascenso como son el Antequera y el Real Jaén. Por tanto, el reparto de puntos no beneficiaría a ninguno, por lo que se espera un choque apasionante pues el que pierda dirá prácticamente adiós a prolongar la temporada más allá del 13 de mayo.

Un encuentro al que los de José Manuel García llegan tras sumar tres victorias consecutivas que le han permitido regresar a la zona noble, las mismas que acumula el conjunto de Germán Crespo que en el encuentro de la primera vuelta se impuso por 2-0. El duelo, en el que sólo puede quedar uno, dará comienzo a las 18:00 horas.

El Atarfe está a un punto de lograr la permanencia y el Huétor Vega podría descender

Pendiente de lo que ocurra en Motril estará el Antequera, que recibe al Huétor Vega cuya única posibilidad para no descender es ganar los dos encuentros que le restan y esperar a que el San Pedro como mucho sume un punto o que el Atarfe no sume en las dos citas que restan. Si fuera así, y teniendo en cuenta que el average particular está empatado con los sanpedreños, los hueteños se quedarían en el Grupo IX un año más por tener mejor average general. Con el Atarfe, sí tiene ganado el average particular. Sin embargo, el calendario de final de temporada no le es muy beneficioso pues hoy juega en El Maulí donde habrá un gran ambiente para apoyar a un equipo que quiere meterse entre los cuatro primeros, y la próxima semana recibe en Las Viñas al Real Jaén, otro de los implicados. Pero dicen que la esperanza es lo último que se pierde y los verdiblancos tienen que hacer un último esfuerzo en busca de un objetivo que se antoja harto complicado. El duelo, a las 18:30 horas.

El que quiere certificar un año más su continuidad en la categoría es el Atarfe Industrial. Un punto le falta al conjunto de Jorge Moreno para hacerlo, y espera hacerlo hoy en El Palo, que no se juega nada aunque no es un campo fácil. Los verdiblancos han reaccionado cuando más lo necesitaban, en las últimas seis jornadas en las que han sumado doce puntos no perdiendo ningún partido. Su trayectoria en el último mes y medio de competición le ha otorgado una gran confianza que esperan refrendarla hoy en tierras malagueñas para sellar su continuidad en un encuentro que dará comienzo a las 18:00 h.

La jornada la completan dos equipos que no se juegan nada. Por un lado, el Guadix se despedirá de sus aficionados y de la Tercera División tras su descenso del pasado fin de semana recibiendo a las 12:00 h. al Martos, que con los deberes hechos ya piensa en la próxima temporada. Los accitanos esperan, al menos, brindarle una última victoria a sus seguidores que tanto han sufrido este curso.

En una situación similar se encuentra el Loja, que disputa a la misma hora su encuentro de despedida en el Medina Lauxa ante el San Pedro. En este caso, el buen final de campaña de los de Diego Delgado ha dejado medianamente satisfecha a la afición lojeña. Los del Poniente podrían echarle una mano al Huétor Vega si vencen a los sanpedreños aunque si los de Las Viñas no ganan no servirá de nada.