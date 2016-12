"Espero un ambientazo en el Palacio"

-¿el partido de mañana es uno de los más importantes en la historia del club sobre todo por lo que puede suponer de cara al futuro?

-Si no es el más importante poco le falta. Ir primeros tras renovar el equipo como lo hemos hecho y tener la posibilidad de organizar la Copa LEB Plata con lo que ello supone, hace que el partido de mañana sea de los que gusta jugar.

-¿Considera justo que el campeón de esta Copa tenga el factor cancha a favor en los play offs?

-Creo que en cierta medida es justo, además de ser una motivación más para que la gente no se deje ir. En la primera vuelta hay muchos equipos que empiezan tarde a fichar pero hay otros que hacen un gran trabajo desde la pretemporada y esos se merecen un premio, no sólo el que llega al final de la temporada en mejores condiciones.

-¿Qué hay que hacer para ganar a Valladolid?

-La clave estará en el rebote. Ellos son un equipo muy físico por lo que si dominamos la zona tendremos mucho ganado, porque nos permitirá correr e imponer el ritmo al partido que más nos convenga. Valladolid va muy bien al rebote ofensivo pero nosotros somos más rápidos y en ello ha insistido Pin durante toda la semana.

-Como capitán, ¿qué respuesta espera de la afición granadina?

-Hay mucha gente que no suele seguir el baloncesto que te pregunta por el partido, por lo que creo que va a haber un ambientazo en el Palacio de Deportes. Posiblemente se vea la mejor entrada de la temporada.

-¿Qué valoración hace de la primera vuelta?

-Empezamos pronto, pero con las lesiones y los cambios en la plantilla tuvimos que acoplarnos rápidamente y hacer un equipo casi de cero. La línea general ha sido muy buena, de hecho vamos primeros. Lo cierto es que cada día jugamos mejor, defendemos como equipo y vamos solventando los problemas que tenemos, y eso se nota en cada encuentro que jugamos.

-¿Tiene la sensación de que rinden cuando más lo necesitan?

-Los jugadores, cuando afrontamos un partido complicado e importante, tenemos un plus de motivación y concentración. Pero creo que más que relajarnos ante equipos inferiores, la clave es que poco a poco vamos mejorando como equipo. Nuestra línea va hacia arriba y eso se puede comprobar viendo un encuentro de principio de temporada, en los que jugábamos más de forma individual, a como lo hacemos ahora.

-Es de los pocos jugadores que se mantienen de la pasada temporada. ¿Qué diferencia hay entre el Covirán de esta temporada y el de la campaña anterior?

-La principal diferencia está en la profundidad de banquillo. Tenemos dos jugadores por posición que pueden jugar minutos de calidad. Al margen de que los que seguimos del año pasado, tenemos un año más de experiencia en la categoría y contamos con la baja de Iván Martínez, que es un jugador importante en la categoría.

-¿No depender de un hombre en concreto es clave en LEB Plata?

-Es fundamental y se está viendo. El año pasado cuando, dependíamos de dos jugadores, si uno no estaba y el otro tenía un mal día, el equipo bajaba mucho. Este año cuando no aparece uno lo hace otro. Un día Jesús se sale pero en otros partidos trabaja más por el equipo, De Lattibeaudiere puede revolucionar un partido o coger un gran número de rebotes, Bowie te puede meter 20 puntos tranquilamente y al siguiente partido defiende al mejor...En definitiva, tenemos gente para todo y la verdad es que se nota mucho, sobre todo en la competitividad a la hora de entrenar, que es bestial.

-Por último, ¿sería un fracaso no ascender de manera directa?

-Para nada. Es una categoría muy igualada y los pequeños detalles decidirán quién sube y quién no. No subir como primero no es ningún fracaso. Lo que hay que hacer es estar lo más arriba posible.

-A nivel personal, ¿esperaba contar con más minutos?

-Esperaba y espero más minutos. Soy un jugador más y cuando he jugado 15 minutos quería jugar 20. Si no tuviera esa ambición no formaría parte del equipo.