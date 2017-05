Estrellados contra los palos

Monsalvo hescuder hhlumbreras hhguille hhhantonio hhcarlos Javier HH

Soto HH

Alberto tuvo el 0-2 pero no alcanzó el magnífico centro de Jorge por milímetros

Álvaro Tierno H

Veintemilla H

Casaló, 61' HH

Míchel Sanz HHH

J. Sánchez, 85' s.c.

Jamelli HH

Molinos, 92' s.c.

Raúl Duesca HHH

David Aguilar HH

Quevedo H

Javi Gadea HH

Raúl HH

Fran H

Joaquín, 80' s.c.

Jorge Vela HHH

Esteban, 80' s.c.

Mario HH

Sergio, 73' H

Alberto HH

Manu Daza HH

Eric HH

Ni el 1-0 del Miguel Moranto ni el tanto inicial de Javi Gadea fueron suficientes para que el Huétor Tájar superara la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a Segunda División B. Los de Germán Crespo empezaron bien pero pagaron muy caro el tanto psicológico de Míchel Sanz en el añadido del primer tiempo. La segunda parte fue de claro color rojillo ante un cuadro granadino que buscó en vano el gol.

Arrancó el partido con dos equipos mostrándose mucho respeto sabedores de la responsabilidad de encajar un gol. Ambas escuadras estuvieron los primeros minutos tanteándose sobre el terreno de juego. La primera oportunidad fue para los de David Navarro con un lanzamiento de Míchel Sanz que, tras golpear en un defensa, se marchó a saque de esquina. Posteriormente Jamelli lo probó con un disparo de falta, aunque su golpeo lo detuvo sin problemas Duesca. La ocasión más clara para los rojillos llegó en el ecuador del primer tiempo tras una pérdida en la medular de los del Poniente. Soto profundizó, se la dejó de tacón a Jamelli que venía en carrera y el remate del delantero lo despejó a saque de esquina Duesca.

El Huétor Tájar despertó y tomó las riendas del partido. Y de qué manera. Gadea, en la primera llegada de los de Germán Crespo, anotó el 0-1 tras un posible fuera de juego muy protestado por la defensa local. Míchel Sanz estuvo cerca de equilibrar en un mano a mano con Duesca, pero el cancerbero abortó el peligro local en una gran parada. El partido se abrió puesto que a los turiasonenses no les valía el resultado. Alberto tuvo el 0-2 en sus botas pero no alcanzó el magnífico centro de Jorge por milímetros. La penúltima ocasión de esta primera parte fue para los andaluces tras una jugada personal de Jorge Vela que la culminó con un lanzamiento contra el poste.

Pero cuando ya parecía que se llegaría al asueto con ventaja hueteña llegó el empate. Pasaban dos minutos del tiempo reglamentario cuando una falta al borde del área fue transformada de forma magistral por Míchel Sanz colocando la pelota en la misma escuadra.

En la segunda parte cambió el panorama por completo. El gol en el añadido del primer acto dio alas a los rojillos, mientras que al Huétor Tájar se le hizo muy largo los cuarenta y cinco minutos. Soto tuvo el 2-1 con un remate en plancha de cabeza que se marchó fuera por muy poco. Duesca salvó a su equipo con un mano a mano ante Míchel Sanz, pero no pudo evitar que el propio jugador pusiera más emoción a la eliminatoria. Míchel Sanz se perfiló desde fuera del área y con una rosca espectacular superó al meta de Ejea de los Caballeros.

Fran estuvo cerca de marcar pero no llegó por milímetros en una acción que hubiera dado un vuelco total a la eliminatoria. David Navarro dio entrada a Juan Casaló y el ex del Zaragoza B no tardó nada en hacer el 3-1 con un disparo milimétrico. Los rojillos le daban la vuelta a la tortilla y empezaban a jugar con el cronómetro.

Los granadinos estuvieron a punto de marcar en un barullo que Joaquín estrelló en el poste. El encuentro se convirtió en un ir y venir. Jamelli tuvo el cuarto pero apuró mucho y el meta salvó. Los de Germán Crespo lo buscaron de todas las maneras posibles, colgando balones pero la pelota no quiso entrar. Partido meritorio de los granadinos que volvieron de Aragón sin el premio soñado.