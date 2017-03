Fallece el ex jugador y juez árbitro Moreno de la Higuera

El ex jugador y juez-árbitro granadino Manuel Ángel Moreno de la Higuera falleció ayer de manera repentina a los 66 años, informó la Federación Andaluza de Pádel (FAP). "El veterano ex jugador, dedicado al arbitraje en las últimas fechas, no podía superar esta madrugada una grave y repentina enfermedad, abandonándonos a la edad de 66 años", señaló en su comunicado la FAP. Este organismo añade que Moreno de la Higuera murió "después de dedicarse al pádel hasta el pasado fin de semana, cuando se vio obligado a abandonar un torneo que arbitraba en las instalaciones de la Real Sociedad de Tenis de Granada para dirigirse a urgencias". La FAP expresó también su "pesar" a sus familiares y allegados.