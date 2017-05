Fernández, "contento" de estar en Granada

El patinador Javier Fernández y los artistas Henry Méndez y Huecco se mostraron ilusionados ante el espectáculo organizado ayer en el Granada Igloo. Fernández confesó que "estamos contentos de estar aquí en Granada para apostar por el deporte y el patinaje". "Esperemos que el proyecto salga adelante y sigamos patrocinando el patinaje sobre hielo con más patinadores", agregó el madrileño, quien pidió a los niños inscritos en el Igloo que "disfruten del deporte porque a veces estamos como muy obsesionados con el trabajo súper intenso y perdemos ese gusto por lo que estamos haciendo, que hace que día tras día vayamos a la pista a disfrutarlo, mejorar y estar allí". El doble campeón del mundo también confirmó que "como ya no estamos en temporada, no volveré a Toronto hasta agosto, aunque antes pasaré por un espectáculo en Japón". Sobre el futuro del patinaje español afirmó que "siempre vamos a tener representación a nivel internacional, aunque hay un salto grande de quedar entre los veinte primeros a entre los cinco".

Por su parte el cantante Huecco destacó el carácter solidario del evento, pues un euro de cada entrada fue destinado a la Fundación Dame Vida que él mismo coordina. "Soy ex patinador y sé lo duro que es llegar donde ha llegado Javier porque no pasé de un Campeonato de España de Categoría B. Con esta nueva pista ya no hay excusas para que salgan nuevos campeones de Granada", dijo. Sobre la fusión de música moderna y patinaje, el intérprete aseveró que "el equipo de Javier quería otra música. A mí no me sorprende porque a principios de los noventa ya patinaba con temas de Iron Maiden".

A eso mismo se refirió Henry Mendez, quien confirmó que "queríamos dar ritmo y cambiar el estilo de música con el que se va a patinar". "Yo era patinador, pero de cuatro ruedas, porque en Santo Domingo el hielo solo lo llevan en camiones para el ron", bromeó. El dominicano dijo sentirse "muy contento de estar con este gran equipo que está creando un precedente en el país. Seguiremos poniéndole música y mucho flow".