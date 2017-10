Filiales con trayectorias muy distintas

Han sido dos semanas lejos de casa en las que el balance no ha sido del todo positivo. Sí a nivel de sensaciones, sobre todo en Almendralejo, pero no a efectos clasificatorios. Y es que el Granada B regresa de la 'mini gira' por los campos del Grupo IV con un pobre rédito de un punto de seis posibles. Números que hacen bajar el subidón de las cinco primeras jornadas, en la que los de Pedro Morilla sumaron 12 puntos. No hay problema. La prioridad del filial es formar jugadores y progresar en el plano futbolístico y, de momento, la competitividad del grupo se ha manifestado incluso en los tres compromisos ligueros en los que se ha dejado puntos por el camino.

El optimismo, no en vano, sigue instalado en el cuerpo técnido de un conjunto rojiblanco que, pese a los últimos contratiempos, todavía puede decir bien alto que está en puestos de play off y a tan solo dos puntos del líder Écija. Los sevillanos suman 15 y los granadinistas aparecen en cuarta posición con 13. Mismas unidades que el UCAM, una más que Melilla y Cartagena, dos por encima de Mérida y Marbella y con tres sobre el Betis Deportivo. Otro filial, el de Las Palmas, es el que visita hoy (12:00 horas) la Ciudad Deportiva de la Diputación en Armilla.

Si en el municipio metropolitano se despidió el 'B' con triunfo frente al Marbella antes de afrontar las dos salidas consecutivas al Iberoamericano 2010 y el Francisco de la Hera; será también allí donde los de Pedro Morilla busquen recuperar la senda del triunfo perdida en ese tiempo. Enfrente tendrán al equipo insular, que no ha arrancado con buen pie la temporada de su regreso al Grupo IV. Y es que los amarillos son penúltimos con 4 puntos, cosechados tras vencer en casa al Villanovense (2-1) y sacar un empate a uno ante el Melilla en la primera jornada del campeonato y también de local.

Pero en el vestuario del Granada B no se fían de un equipo como Las Palmas Atlético, filial de un Primera y cuya cantera es de las más prolijas del fútbol nacional, al que ha aportado y aporta jugadores de renombre. Especial atención tendrán que poner el filial en Álex Suárez, quien pese a desempeñarse como defensa lleva anotados ya tres de los cinco goles anotados por los de Suso Hernández en lo que va de Liga. Los amarillos son especialistas en ejecutar jugadas de estrategia a balón parado y por ahí centrarán sus esfuerzos para conseguir los primeros tres puntos de la temporada como visitantes.

Con toda la artillería disponible, se espera que Pedro Morilla disponga una convocatoria prácticamente calcada, si no igual, a la que hace siete días viajó hasta tierras extremeñas para el choque ante el Extremadura. Algún interrogante más arroja el posible once titular que el técnico del filial disponga sobre el tapete. Ya la semana pasada, el dueño del banquillo rojiblanco optó por las variantes de Neva en el mediocentro, Falcón como extremo izquierdo y Juancho por la derecha. Los dos primeros acabaron siendo sustituidos en la segunda parte por los téoricos titulares: Isi y Víctor Morillo.

Así las cosas, y a falta de la lista definitiva de 18 convocados no parece que vaya a cambiar en demasía el dibujo de los granadinistas, que una vez más confiarán a Casi y David Grande sus opciones de gol. Las Palmas B, que también llega con todo, conectará en avión con Madrid y Almería y después llegará en bus a Armilla.