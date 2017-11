La Fiscalía amplía a 603.000 euros el fraude de Mijatovic a Hacienda

La Fiscalía de Madrid ha ampliado la querella contra el ex futbolista Pedrag Mijatovic por defraudar a Hacienda al imputarle también los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, por lo que eleva el fraude a los 603.000 euros, según ha informado esta institución.

Hasta la fecha, la Fiscalía imputaba al ex futbolista montenegrino por hechos relacionados con su declaración de impuestos de 2011, en la que le acusaba de un fraude de 189.534,93 euros.

La ampliación se produce a raíz del informe-denuncia que la Agencia Tributaria remitió el pasado 13 de octubre a la Fiscalía y que ésta ha enviado al Juzgado de Instrucción 3 de Alcobendas (Madrid), en la que se añaden otros dos delitos contra la hacienda pública cometidos durante los ejercicios de 2013 y 2014.

Los hechos que se le imputan están relacionados con la declaración del IRPF de 2013, donde Mijatovic incluía -al igual que hizo en 2011- como única renta la titularidad de un inmueble del que es titular al 50 % en Mijas (Málaga), ya que en 2014 no presentó declaración alguna.

Tal y como precisa la denuncia, el ex jugador no está dado de alta en el censo de empresarios o profesionales y, por lo tanto, no ha declarado ningún importe por este concepto, pero, según la Fiscalía, "realmente" desarrolla su actividad "profesional" como asesor o intermediario en el mundo fútbol.

Las cantidades recibidas en sus cuentas, que no han sido declaradas, "son realmente las contraprestaciones por la realización de dicha actividad", subraya la querella, en la que se asegura que los ingresos de Mijatovic obtenidos por rendimiento de capital mobiliario tampoco fueron computados por este concepto.

El total de los rendimientos netos que dejó de tributar ascienden a 356.540,41. euros en 2013 y a 305.792,42 euros en 2014. Además, el ex futbolista aportó a varias sociedades de las que es titular real determinados importes en concepto de préstamo lo que da pie a la Fiscalía a afirmar que "existiría una operación vinculada consistente en préstamos concedidos por el obligado tributario a sus sociedades" y, en este caso, el tipo de rentabilidad anual es del 5 por ciento.

Así, si el capital prestado a sus sociedades ascendió en 2013 a 3.026.675,17 euros, el interés devengando sería de 151.333,81 euros. Lo mismo ocurrió en 2014 con un capital prestado por un importe de 3.055.918.03 euros, lo que generó un interés de 152.795,90 euros.

Igualmente, en el apartado "Retribuciones satisfechas por Matadi S.L." relativas al alquiler de una vivienda por parte de Mijatovic a su propia sociedad, de la que era propietario real al 99,99 %, el contrato establece que los gastos de suministros deben ser de cuenta del inquilino y, sin embargo, el querellado no satisfizo esos gastos sino que se hizo cargo dicha sociedad y que ascendían a 19.261,31 euros en 2013 y 17.248,58 euros en 2014.

Por tanto, añade la Fiscalía, son utilidades percibidas por Mijatovic en función de su condición de socio de la entidad y en consecuencia son ingresos de capital mobiliario a computar como rentas en especie. Además de todos estos ingresos, existen otras entradas de fondos en el patrimonio del querellado o de pagos realizados por terceros "que no se relacionan con el desarrollo de una actividad profesional" y cuyo origen no se ha podido acreditar.

Se trata de unos ingresos en una cuenta bancaria por importe de 11.637,19 euros en 2013 y 22.472,27 en 2014.

Con el cálculo del tipo impositivo correspondiente, la cuota defraudada por Mijatovic es de 217.933,79 euros en 2013 y 195.788.48 en 2014 euros que, junto a los 189.534,93 euros de la querella original, suman 603.000 euros, según la Fiscalía.