Flisar, el esquiador a propulsión

En la sala de prensa de los Mundiales de Sierra Nevada, en el ski cross de ayer había un único y claro favorito al triunfo: el esloveno Filip Flisar. Hasta tal punto que Juanma Bellón, enviado especial del diario As hizo un cartelito con su nombre. Para el público más deportivo, un desconocido. Para el público más general, un personaje muy particular.

Nacido en Maribor hace 29 años, ha tocado casi todos los palos de los deportes de riesgo. Ha hecho de su imagen, su marca. Un bigote que ha tenido diferentes dibujos y grosores a lo largo de su carrera, cambiando el pelo corto con el largo. Es uno de los pocos riders o esquiadores artísticos que tiene un club de fans propio. Y encima numeroso, que se dejó notar en la grada de la zona de meta del ski cross. Pero su ídolo no les pudo dar una alegría. Y eso que le estaban yendo bien las cosas. Pasó todas las rondas con ventaja, y mucha, frente a sus rivales, pero en la final, un error y una caída le privaron de la medalla, a pesar de quedar tercero. Los comisarios le eliminaron por saltarse una puerta. La decepción era menuda.

Pero Flisar es un espectáculo dentro y fuera de los circuitos. Es un youtuber habitual. Sube vídeos de sus filigranas y sus acrobacias. En uno de ellos, el más viral, esquió por su ciudad natal con unos propulsores a la espalda. Él se grabó con una cámara incorporada que hizo las delicias de los amantes del esquí extremo.

Pero no es sólo Flisar un figura, si no que también tiene un gran palmarés. De hecho, llegaba a Sierra Nevada como campeón del mundo de la especialidad. Aunque no sólo le va la nieve, ya que también hace ciclismo BMX, el equivalente al ski cross peroen bicicleta, siendo décimo en los últimos Mundiales.