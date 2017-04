Fraguas y Cuéllar, oros autonómicos de esquí alpino

Los Campeonatos de Andalucía de Esquí Alpino sub 16 y sub 14 congregaron el pasado fin de semana a más de ochenta deportistas en la pista del Prado de las Monjas, en Sierra Nevada. En categoría sub 16 Rocío Fraguas (Club Monachil) y Luis Cuéllar (Caja Rural) dominaron la competición y se impusieron el sábado en la prueba de eslalon y el domingo en el gigante. Los dos pertenecen al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Sierra Nevada (CETDI) y el presente fue su primer año en la categoría. En sub 14, Luna Espín (Granada Sport Club) fue la mejor del fin de semana, ganando los dos días. En hombres, también ganó el sábado y el domingo Jacobo Samaniego (Ski Club Granada).