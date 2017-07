Francisco Molina, quinto en Zurich

El granadino Francisco Molina ha logrado un meritorio quinto puesto en la competición de +45 de la sexta prueba del Master Europeo de squash que se ha celebrado en la ciudad suiza de Zurich. Con este resultado, el jugador se mete entre los trece primeros en la clasificación del ránking continental de la categoría.

En la fase de grupos, Molina debutó frente al cabeza de serie número uno del torneo, el alemán Florian Poessi, que hizo valer su ránking para vencer en tres sets (11-4, 11-4 y 11-7). En su siguiente enfrentamiento, no tuvo problemas para ganar al jugador local Felix Troesch, al que apenas le dejó hacer once puntos a lo largo de un encuentro que no tuvo historia (1-11, 8-11 y 2-11).

Molina cae en cuartos de final tras un duro encuentro que se decidió en cinco sets

En el cruce de cuartos de final, Molina cayó ante el neozelandes Jason McLauchlan en un encuentro muy duro e igualado que se decidió en cinco sets tras más de una hora. Tras ganar el primer set por 8-11, el granadino cedió los dos siguientes por 11-3 y 11-7. Tras solventar el mal momento, Molina igualó la contienda al sumar el cuarto set (6-11), pero en el definitivo acto desaprovechó una ventaja de 8-6 al ceder cinco puntos consecutivos que dieron el triunfo final al jugador de las antípodas.

Postergado a disputar los cruces por los puestos quinto a octavo, Molina se rehizo de la derrota que le apartó de meterse en la lucha por el podio. En su primer cruce venció al húngaro Zsolt Kovacs en un choque en el que tuvo que remontar un set (9-11, 11-7, 11-5 uy 11-6). En el partido por el quinto y sexto puesto, el jugador granadino ganó al inglés Mattew Stephenson en otro enfrentamiento a cinco sets que en esta ocasión saldó a su favor tras una hora de partido: 11-6, 7-11, 11-7, 3-11 y 11-8.

El torneo se lo adjudicó el primer rival de Molina, el alemán Poessi, que se impuso en la final al jugador italiano Alessandro Marcolini.

La próxima cita para Francisco Molina será a finales de agosto, cuando dispute en Polinia el Campeonato de Europa por categorías.