Franciso Molina triunfa en Madrid

Francisco Molina, del club Abarlés, se ha proclamado vencedor en la competición de +45 del Campeonato Zurita de squash, considerado como el segundo torneo a nivel nacional por categorías tras el Campeonato de España. El jugador granadino suma ya cuatro triunfos en este torneo que se disputó en Madrid.

La competición de +45 tuvo un claro color granadino, pues en la final Molina se impuso a su compañero de club César Ortiz por 3-1 (10-12, 11-5, 11-8 y 11-7). A ambos jugadores les acompañó en el podio el también granadino e integrante del Abarlés, Javier Martín. Ortiz protagonizó una de las sorpresas del torneo al eliminar en semifinales al cabeza de serie número 2, el gallego Michel Blanco. Asimismo, Martín se deshizo en cuartos de final de otro de los favoritos, el mallorquín Tolo Pascual. También hubo campeón andaluz en la categoría de +50, en la que se impuso Marcus Hall, del club Fuengirola.

También en Madrid se celebró en Madrid la Copa de España de las categorías sub 11, 15 y 19. En cuanto a la participación granadina hay que destacar el subcampeonato de Estela Martín, en sub 11 femenino, y la tercera plaza de Álvaro Martín, en sub 15 masculino.