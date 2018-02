Fútbol Sala El Sima Peligros, obligado a ganar al colista

Tras encajar cuatro derrotas consecutivas, el Sima Peligros Fútbol Sala busca recuperar la senda del triunfo ante el colista. Los peligreños reciben en casa al Club Deportivo Gádor, que todavía no sabe lo que es vencer a domicilio. Los nazaríes están obligados a ganar para no meterse en problemas reales puesto que, una derrota ante el cuadro almeriense sería un durísimo revés anímico para un conjunto que hasta hace un mes pugnaba por competir en el grupo de cabeza. El Peligros se encuentra en tierra de nadie y tendrá que evitar problemas innecesarios de aquí a final de temporada. El técnico rojiblanco Ramón Balboa señala que el choque de esta tarde debe servir "para romper la mala racha de resultados y volver a recuperar sensaciones. El Gádor está en una situación muy delicada porque necesita imperiosamente sumar puntos para no certificar el descenso de categoría en pocas jornadas". El preparador considera que los almerienses "van a venir a morder y a buscarnos las cosquillas desde el primer instante, muy en la línea de la primera vuelta por lo que espero presión en nuestra salida del balón y una salida impetuosa por su parte para tratar de llevar el encuentro a su terreno". Balboa, que considera que "no hemos merecido encajar cuatro derrotas consecutivas", reconoce que "tampoco hemos administrado bien las rentas cuando nos hemos puesto por delante. La fragilidad defensiva es algo que debe corregirse puesto que así es muy difícil ganar a cualquier rival".