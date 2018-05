El G+B logra el bronce y el pase para el Nacional

Después de proclamarse campeón provincial, el G+B femenino cadete ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía de clubes de la categoría celebrado en la localidad onubense de Mazagón y en el que han competido los dos mejores equipos de cada provincia de la región. El otro conjunto granadino, el Raca, no pasó de la fase de grupos. El CAB Linares se proclamó campeón del torneo autonómico al ganar en la final al DKV El Puerto.

El G+B se jugó la medalla de bronce ante el conjunto cordobés del Deza Maristas, al que derrotó claramente por 59-39 a pesar de que la igualdad se mantuvo hasta el descanso. El tercer puesto logrado por las granadinas les otorga, además, el pasaporte para disputar el Campeonato de España.

La escuadra femenina del G+B inició la competición en el Grupo A ante el Miramar de Málaga, al que derrotó por 51-39 gracias, sobre todo, a un parcial de 21-0 en el segundo cuarto. El segundo triunfo del equipo granadino fue ante las onubenses del CB Conquero por 67-54, un choque que se decidió en los últimos diez minutos. En el último partido de la fase de grupos, el G+B se jugó el primer puesto ante el CB Utrera, pero no pudo ser, pues en un igualado enfrentamiento las sevillanas se impusieron por cinco puntos de diferencia: 57 - 62.

Las granadinas se clasificaron como segundas de su grupo para los octavos de final, en los que se cruzaron con el Unicaja de Málaga, uno de los equipos favoritos del torneo. Fue un partido emocionante en el que tras llegar al descanso con empate a 33, en la reanudación el G+B endosó a sus rivales un demoledor parcial de 22-8 que fue determinante para el triunfo final por 64-57.

En el partido por un puesto en la final, el G+B no pudo con el a la postre campeón, el CB Linares, que demostró todo su potencial al vencer con claridad por 45-61, si bien las jienenses tuvieron que remontar el buen inicio de la escuadra granadina, que llegó a tener una ventaja de diez puntos.

Por su parte, el Plan Excell Raca no pudo pasar de la primera fase del torneo. Encuadrado en el Grupo B, uno de los más fuertes del torneo. El equipo granadino empezó la competición precisamente ante el que al final sería el campeón, el CB Linares, en un partido que no tuvo color (67-43 para las jienenses). En el segundo parido, el Raca alimentó sus esperanzas al derrotar al Dos Hermanas por 68-74, pero en el partido decisivo para pasar a octavos como segundo de grupo, las granadinas no pudieron con el Deza Maristas (cuarto del torneo) en un apretado partido que se decidió por sólo cinco puntos de diferencia: 71-76.