Ganar, aunque sea de 'penalti'

No está el horno para bollos. O lo que es lo mismo, no está la competición en la LEB Plata como para regalar una derrota a los rivales directos. El Covirán comenzó mal la segunda vuelta y ahora no está en condiciones de cometer errores. Los equipos que lucha por el ascenso directo han metido la quinta marcha y el que flaquee puede quedarse fuera juego. Del trió que comandaba la clasificación, Alicante fue el único que perdió el paso al caer en la pista del Morón, lo que deja a La Roda y a los de Pablo Pin en cabeza de la tabla. Los manchegos ganaron por sólo cinco puntos en Martorell, mientras la escuadra nazarí se las vio y las deseo para deshacerse en el Palacio del Plasencia en un partido que a priori parecía propicio pero que se complicó en demasía.

devin wright

El pívot del Covirán fue determinante en el triunfo de los granadinos al palmear sobre la bocina la canasta que decidió el encuentro (69-67). El Covirán no supo traducir en puntos su dominio abrumador del rebote y estuvo a punto de perder un partido que nunca se debía perder. El deporte es así, la pelotita no pasaba por el aro y el final fue un cara o cruz. Hay que tomar nota porque no siempre sale cara. Los encuentros que restan son de vital importancia, más aún cuando los nazaríes tienen el average perdido con Alicante y para ganárselo a La Roda han que doblegar por más de ocho puntos a los manchegos cuando visiten el Palacio. Y en la final de la Copa ya se vio que la empresa no es nada fácil.

ahora, hospitalet

Tal como está la clasificación, lo de pasito a pasito tiene más vigencia que nunca. De nada servirá ganar por más de ocho a La Roda si el sábado se pierde en la cancha del Hospitalet.