Ganar para demostrar la calidad defensiva

Tras la derrota de la semana pasada ante el Betis, el Granada CF se prepara para recibir en casa al Córdoba, uno de los equipos líderes de la tabla clasificatoria.

La cita marcará mucho el futuro de ambos conjuntos. Los de Rafa Morales precisan volver a ganar para luchar por un puesto en la zona media-alta de la tabla, y el cuadro blanquiverde necesita sumar puntos para no perder la oportunidad de pelear por el liderazgo del campeonato.

El técnico granadino no podrá contar para el choque con el central sevillano José Luis, expulsado ante el Betis, por lo que no se prevén muchos cambios en el once inicial.

Respecto al Córdoba CF, se trata de un equipo muy dinámico en ataque gracias a la velocidad de sus jugadores ofensivos, sobre todo en banda, por lo que el Granada tendrá que estar muy pendiente de los flancos a nivel defensivo.

Tres han sido las veces que el equipo califa ha visitado la ciudad granadina, solventándose con dos victorias locales y una igualada. En el duelo de la primera vuelta, los verdiblancos vencieron por 2-0.

El encuentro será dirigido por el colegiado Ruiz Aguilera desde las 12:00 horas.