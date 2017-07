Germán Martínez seguirá en Granada

Nueva renovación para Pablo Pin. El canterano Germán Martínez pasa a formar parte de la plantilla Coviran Granada. El jugador, de 19 años, ya actuó en algunos partidos del conjunto rojinegro durante la última campaña y hasta llegó a aparecer en el quinteto inicial.

Ahora, con la retirada de Pablo García, el jugador tendrá más protagonismo en pista. Gracias a la continuidad del jugador malagueño, el equipo nazarí cuenta ya con seis miembros para la primera plantilla: Eloy Almazán, Alejandro Bortolussi, Carlos de Cobos, Carlos Corts, Ferrán Torres y el propio Germán.

Todo canterano sueña con llegar al primer equipo y yo lo he conseguido. Me quedo"Germán MartínezJugador Covirán Granada

El malagueño sumará al Coviran Granada un plus de polivalencia, ya que puede ocupar tanto la posición de base como la de escolta. El jugador pasará a formar parte únicamente de la primera plantilla por primera vez en su carrera, ya que la temporada pasada compaginó el trabajo a las órdenes de Pablo Pin con el filial, que compitió en Primera Nacional.

Germán Martínez tuvo algunas actuaciones destacadas durante la temporada pasada. De hecho, en la segunda jornada disputada en Alcázar, anotó once puntos en sólo catorce minutos.

En el encuentro ante Hispagan Gandía disfrutó de su primera titularidad en LEB Plata, asumiendo el peso del equipo en ataque con descaro y anotando ocho puntos en quince minutos.

"He decidido quedarme en el club porque es donde he estado toda la vida. Todo canterano sueña con llegar al primer equipo de su club y yo lo he conseguido, por lo que estoy en una situación privilegiada. Espero que hagamos una buena temporada, pero tenemos que estar centrados en trabajar día a día. A nivel individual tengo que estar centrado en crecer como jugador para poder mejorar mi juego", explicó Germán en declaraciones servidas por el club a los medios

El técnico Pablo Pin comentó que "es el momento de que Germán se incorpore del todo a la primera plantilla, ya que ha hecho un buen papel tanto en sus años de cantera como el año pasado, cuando ayudó tanto al equipo de Primera Nacional como al sénior".