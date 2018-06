El Gimnástic mueve ficha y presenta sendas denuncias

El Gimnástic de Tarragona presentó una denuncia ante los Mossos de Esquadra, y anunció una querella criminal contra la empresa Federbert, organización que lucha contra las apuestas ilegales, tras las acusaciones de un hipotético amaño en su partido ante el Huesca.

"Presentaremos una querella criminal la semana que viene", confirmó en la el presidente del Nàstic, Josep Maria Andreu, durante una comparecencia de prensa en la que estuvo acompañado de gran parte del Junta Directiva del club.

Las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación, en el que se implicaba al club de un segundo hipotético amaño en el partido ante el Almería, siempre según Federbet, obligaron a convocar una junta de urgencia en el que se decidió, por unanimidad, presentar la denuncia y empezar a preparar la querella criminal que se presentará, si no hay rectificación, contra Federbet.

"Vamos a pedir que nos quiten de los paneles de las apuestas y haremos este requerimiento a estas casas", afirmó Josep Maria Andreu, que no quiere ver como se ensucia el nombre del club y de la ciudad.

El malestar en el club tarraconense es grande y prueba de ello ha sido la apuesta en escena de gran parte de los consejeros que quieren llegar hasta el final de esta situación para demostrar que el Nàstic "es un club serio que actúa con la máxima honestidad".

"No nos creemos nada de lo que dice esta empresa -Federbet-, y si hay alguna cosa lo tendrán que demostrar", apuntó el presidente del Nástic, visiblemente enfadado por las noticias aparecidas sobre el amaño de partidos.

Por su parte, Rubí, aún técnico del Huesca, aseguró que su equipo dio la cara ante el conjunto catalán en el encuentro que está bajo investigación. "Nosotros hemos competido el partido ante el Nástic, y que la investigación decida", resaltó el preparador del conjunto aragonés.

Sobre si toda la rumorología que rodea al partido que su equipo disputará ante el Oviedo puede despistarlos, el próximo entrenador del Espanyol no quiso extenderse mucho más en la polémica: "Estamos trabajando para que los jugadores no pierdan la concentración. En lo demás no podemos controlar".