Ginóbili medita su futuro tras la caída de los Spurs

Emanuel Ginóbili, de 39 años, vivió una noche de emociones en el que pudo ser su último partido como profesional tras la derrota por 4-0 que su equipo, los Spurs, padeció en la serie ante Golden State Warriors en la final de la Conferencia Oeste.

En un partido en el que Gasol aportó 14 puntos en los 115 del equipo de San Antonio, Ginóbili se retiró reemplazado a dos minutos del final que terminó 129-115 en favor de los Warriors. Todo el estadio, también Stephen Curry y Kevin Durant, se detuvieron para ovacionarlo.

Considerado uno de los mejores deportistas en la historia de Argentina, Ginóbili se sentó emocionado en el banco de suplentes mientras el partido continuaba y el público todavía coreaban "¡Manu, Manu, Manu!".

El cuarto partido de la final del Oeste entre los Spurs y los Warriors pudo ser el último de una extensa trayectoria del argentino, en la que ganó cuatro anillos de la NBA (siempre con San Antonio, donde suma 15 temporadas) y una medalla de oro olímpica en los Juegos de Atenas de 2004.

Al término del encuentro, Ginóbili dijo que se tomará entre "tres y cuatro semanas" para analizar su futuro. Cualquiera sea la determinación, expresó, resultará de una encrucijada "entre dos maravillosas opciones". "Jugar en la NBA en un deporte que amo o quedarme en casa y disfrutar de mi familia con más tiempo. No hay que ponerse triste", dijo.

"Pero me siento útil. Siento que aún puedo seguir jugando, obviamente con un rol limitado. En esta serie me sentí con energía y le serví más al equipo. Parecía que todos me ofrecían una noche de celebración, pero seguiré pensando qué hacer", sostuvo.

La "noche de celebración" que mencionó Ginóbili no sólo tuvo que ver con la emotiva ovación recibida al abandonar la cancha sino también por el detalle de su entrenador, Gregg Popovich, de incluirlo como titular para afrontar un partido decisivo.

"Lo hicimos por respeto. Sabiendo que podría ser su último encuentro, no quería perder la oportunidad de que lo aplaudiera su gente", explicó el técnico.