"Gran parte del triunfo es mérito de la afición"

Antes de toda valoración, Pablo Pin no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a la afición el apoyo mostrado en la tarde de ayer en el Palacio en la rueda de prensa posterior al choque ante Sammic. "Quiero agradecer a toda la gente que ha venido. En un día como hoy, que puedes hacer tantas cosas en Granada como ir a la playa o a la Sierra, vienen más de tres mil personas al Palacio y animan como han animado: gran parte de la victoria es de la afición, que nos ha empujado a seguir luchando", explicó el míster granadino; quien, ya entrando en materia, definió el choque como "un partido muy trabado contra un muy buen equipo en defensa, físico y muy grande. Cuando hemos ajustado ciertos detalles es cuando hemos empezado a coger ritmo. Hemos ajustado el rebote ofensivo y las pérdidas", valoró el técnico.

Respecto a los menos habituales, Pin reconoció haberlos visto "en general bastante bien". "He visto muy bien a Pablo García, a Edu defendiéndose y pegándose a los rivales. Germán, esos cuatro o cinco minutos que ha presionado a todo campo, aunque le han pitado una falta de niños, la ha hecho muy bien y ha tenido esos cinco minutos en los que ha desgastado a Maiza", dijo. Tras afirmar que "estoy muy contento por ellos", Pin los calificó de "gente muy honrada que trabajan al cien por cien y que se merecen jugar un partido como el de hoy -por ayer-". Del trabajo general del equipo, el entrenado del Covirán aseveró que "han tenido buenas situaciones de ataque y el trabajo defensivo del equipo ha sido bueno". De otro lado ilustró que "todos han estado bien en defensa, aunque lo injusto de la estadística es que no valora el partido que ha hecho Carlos Corts".

De Cobos acabó retirándose por un golpe. "Se le ha ido un poco la rodilla pero no me han dicho que tuviera nada grave. Podría haber seguido jugando pero Corts venía haciéndolo bien", justificó su decisión. Preguntado por la oportunidad perdida de haber dejado ayer el ascenso muy encarrilado de no haber fallado con anterioridad, el míster reconoció que "podríamos estar ahí pero ya no lo podemos cambiar. Hay que seguir trabajando. Hemos perdido partidos por responsabilidad nuestra, y también otros en el que ha habido otras responsabilidades. Para mí sería fácil poner excusas pero no las hay. La semana que viene Sammic juega contra Ávila y Cambados contra Valladolid, que no son nada fáciles; así que hay seguir porque pueden pasar muchas cosas", concluyó agarrándose al clavo ardiendo del sueño.