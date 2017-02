Gran pelea por abajo

Jornada más que interesante la que se presenta este fin de semana en la máxima categoría autonómica. La lucha por alejarse del descenso, así como el intento de volver a reengancharse en la pelea por ocupar la tercera plaza marca un fin de semana en el que Luis Navarro debutará en casa en el banquillo del Cúllar Vega.

Y lo hará en un partido clave que puede marcar el futuro a corto plazo del cuadro cullero. Los del San Miguel reciben al Adra, conjunto que a día de hoy marca la salvación pese a estar igualado a puntos con el primer equipo en descenso, aunque eso sí, con un partido menos. Los rojillos, que vienen de perder ante el líder, no tienen margen de error. Una derrota les podría incluso condenar a ocupar un puesto descenso dado que los abderitanos cuentan con dos puntos menos que el Cúllar Vega, que acumula cinco derrotas consecutivas. Un objetivo tendrá el nuevo técnico y no es otro que mejorar el aspecto defensivo pues en esos cinco encuentros en los que ha sido derrotado, ha encajado en cada uno de ellos tres goles, una cifra que hace imposible sumar al menos un punto. El choque se disputa desde las 11:45 horas y será el único que se pueda ver en la provincia de la categoría.

Hasta la Costa del Sol se desplaza el Atlético Monachil en el mejor momento de la temporada. En el último mes y medio, el conjunto de Romario ha sumado 13 puntos de los 18 posibles, pasando de estar casi condenado al descenso a salir de él y con un calendario en las próximas jornadas asequible para alejarse del peligro. Los serranos se miden al Estepona, un conjunto que se encuentra a la misma distancia de la tercera plaza que del descenso. Su tranquila situación debe ser aprovechada por los del Área Metropolitana, que visitan un campo en el que siete de los doce equipos que lo han visitado hasta el momento han sumado. Los malagueños vienen de ser goleados en Torremolinos y acuden a la cita dolidos, lo que les hace aún más peligrosos. Pero el Monachil está en una dinámica positiva de juego y resultados que quiere aprovechar antes de medirse en las dos próximas jornadas al Tiro Pichón y Comarca del Mármol, rivales en la lucha por evitar el descenso. El encuentro dará comienzo a las 12:00 h.

Cerrará la jornada el Arenas, que se desplaza hasta tierras jienenses para medirse al Porcuna. El sorprendente empate a cero ante el colista hace siete días ha hecho mucho daño al cuadro de Gabri, que no quiere renunciar a la tercera plaza que ocupa precisamente el conjunto al que se enfrenta hoy desde las 18:30 h. De ganar, los armilleros se situarían a cuatro puntos además de ganarle el average particular al vencer en el Municipal de Armilla por 3-0 en la primera vuelta. Por tanto, no todo está perdido para el conjunto granadino que fuera de casa es capaz de cualquier cosa, desde perder con el colista a empatarle al Torremolinos o vencer en Torreperogil.