Granada gana el autonómico por provincias sub 17El GMASB cadete, bronce andaluzGimnasia de nivel en Las Gabias

La selección granadina de fútbol sub 17 femenino se proclamó campeona de Andalucía por provincias en el campeonato celebrado en Pozoblanco (Córdoba). El equipo entrenado por José Burgos superó la fase de grupos en primer lugar sin perder ningún partido y ayer se midió al combinado de Cádiz en la final, disputada en el estadio Eleuterio Olmo de la localidad del Valle de los Pedroches. El encuentro acabó sin goles tras el tiempo reglamentario y se decidió en la tanda de penaltis. En ella, las porteras fueron fundamentales deteniendo varios penaltis. La arquera del Granada CF María Valenzuela detuvo el decisivo y Laura Delgado anotó el penalti que ponía el 3-2 para las granadinas. En el torneo sub 15, disputado a la vez, la selección provincial de Granada no pasó de la fase de grupos.

El Granada+Baloncesto se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía cadete femenino. Las moradas cayeron en semifinales ante el Linares, a la postre campeón del torneo, y ganaron el tercer puesto al doblegar al Maristas Córdoba por 59-39.

La localidad metropolitana de Las Gabias acogió en su Pabellón Municipal la IV edición del Trofeo de Gimnasia Rítmica que lleva el nombre de la población. La participación superó las 600 inscripciones.