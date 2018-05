A Granada le gusta el espectáculo

Granada y Jaén compartieron ayer algo más que una frontera y un aeropuerto. El Palacio de Deportes se vistió ayer de amarillo para acoger el espectáculo del fútbol sala español, uno de los mejores del mundo, con la disputa de todo un partido de semifinales del play off por el título de liga. La 'dictadura' de la televisión obligó al Jaén Paraíso Interior a buscar acomodo en su provincia vecina y al recinto del Zaidín llegaron miles de aficionados provenientes de la Capital del Santo Reino que estuvieron arropados por otros tantos de miles de granadinos ansiosos de espectáculo. Entre unos y otros las gradas ofrecieron un lleno que no se vivía en el Palacio desde hace mucho tiempo. En el plano estrictamente deportivo, el Movistar, que no fue mejor pero si mostró más oficio, ganó para meterse en la final que decidirá el campeón de liga.

El ambientazo que hubo en las gradas se trasladó rápidamente al parqué. Tras unos primeros minutos de tanteo, con juego control por parte de ambos contendientes, fueron los madrileños los que primero llevaron peligro. Gadeia, nada más saltar a la cancha disparó al poste. Poco después, Elisandro se fabricó una jugada el borde del área para adelantar a los madrileños (9'). Reaccionaron los 'locales', pero Mauricio, Brandi, en dos ocasiones, y Boyis se toparon con el buen hacer del portero del Movistar. El Jaén mereció más antes de llegar al descanso.

Nada más reanudarse el choque, Ricardinho, otro de los alicientes de la noche, estuvo en un tris de marcar. La replica jienense la dio Chino un duro disparo a la cruceta (23'). El propio jugador pudo empatar pero una soberbia intervención de Álex González lo impidió. Poco después Giasson levantó aún más a su afición con un disparo que encontró una gran respuesta del meta del Movistar y con otro chut al palo. La presión de los jienenses provocó un sonoro "¡¡sí se puede!!" a una afición entregada. El empuje de la grada llegó a la cancha. En menos de dos minutos, el Jaén le dio la vuelta al marcador con goles de Chino (31') y Bingyova (32'). El delirio. Pero Borja volvió a dar la vuelta a los guarismos (33' y 34'). Una locura. En los instantes finales, el Jaén pagó su ambición cuando con un portero jugador Ortiz marcó desde su campo. Recortó Carlitos, pero la historia se volvió a repetir y Pola sentenció desde su campo. Lo dicho, un espectáculo.