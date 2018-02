Granada saca pecho en casa

La piscina de la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada acogió durante este fin de semana la segunda etapa del Circuito Hispano-Luso de natación, que llenó durante dos días los graderíos de la instalación y que no solo permitió ver a los nadadores más prometedores del panorama nacional, y granadino en particular, si no que se registraron marcas de alto nivel y competitivas para de cara a los próximos eventos internacionales en piscina cubierta.

Destacaron en su actuación individual los sevillanos del CN Mairena Paula Ruiz Bravo y Álvaro López Conde, con triunfos en 400 y 800 libre, y en 400 estilos 7 200 braza respectivamente. También sobresalió la actuación de la gaditana Paloma de Bordons, que dominó la espalda ganando los 50 y 100. Pero la actuación granadina no quedó ni mucho menos atrás con respecto a sus figuras, destacando sobremanera la motrileña Tamara Frías, del Real Club Náutico de la capital costera por sus tiempos.

Tamara Frías, Marta Garzón e Inés Fábregas, las mejores actuaciones individuales

Frías terminó con un triunfo y dos segundos puestos. Brilló en la distancia de 200 espalda imponiéndose a la gaditana De Bordons con un tiempo de 2:12.31. La acompañó en el podio Andrea Quesada, del Churriana, tercera. La motrileña fue plata en 50 y 100 espalda.

En global, la natación granadina salió de la antigua INEF con 34 medallas, 6 de oro, 16 de plata y 12 de bronce. Los metales más preciados los ganaron Ernesto Moreno (Churriana) en 50 espalda con un tiempo de 25.84; José Garach, también del Churriana, en 200 espalda (2:07.16) y que fue plata en 400 estilos; Marta Garzón, asimismo del club del gorro amarillo, primera en 200 libre (2:03.25 y que se colgó dos platas en las distancias de 400 y 800 metros; y un espectacular doblete de Inés Fábregas en 50 y 100 libre, en esta última compartiendo segundo y tercer puesto con sus compañeras de club Marta Bonilla (plata) y Gabriela Martín (bronce). A Fábregas también se le tiene que suman un tercer lugar en el 200.

Con estos datos, el Churriana fue el mejor club granadino con 19 medallas, de las cuales 5 fueron de oro, 8 de plata y 6 de bronce. El Universidad de Granada cosechó 9 preseas (5 platas y bronces), de las cuales nada menos que 4 las lograron en las disciplinas de relevos. El Náutico de Motril se hizo con 5 medallas (1 oro, 3 platas y 1 bronces), y el CN Las Gabias logró un bronce por mediación de Paula Malagón en 50 metros braza. En la clasificación general, el Churriana y el Universidad fueron segundo y tercero en puntos por detrás del dominador, el Mairena sevillano.