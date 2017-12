El Granada visita al Híspalis con necesidad de triunfo

El Granada CF, único representante provincial en la Segunda División Femenina, visita este domingo al Híspalis sevillano con la necesidad de ganar para seguir en la parte alta de la clasificación y, caso de pinchazo del Málaga, que es la única escuadra que está por delante y hoy visita al Pozoalbense, escalar hasta la primera plaza de la clasificación.

El pinchazo sufrido por los nazaríes hace quince días en su anterior salida, cuando cayeron en el campo de un Extremadura que remontó en los compases finales, impide que las jugadoras dirigidas por Roberto Valverde puedan volver a equivocarse.

El Híspalis está situado actualmente en la undécima posición de la tabla, siendo el equipo que marca el corte de la salvación con once puntos, por lo que está necesitado también de victorias para alejarse del descenso.

No obstante, el Granada CF está capacitado para llevarse los tres puntos sin demasiados apuros de tierras sevillanas. Concentración, intensidad y no conceder ni ocasiones ni opciones a un cuadro local que puede crecerse si no se ve con el marcador en contra, son las claves para que el Granada pueda dominar el choques y llevarse los tres puntos en un encuentro que comenzará a las doce del mediodía.