El Guadix, al asalto de Las Viñas

Huétor Vega y Guadix se miden este mediodía en Las Viñas, un campo que ya se conoce en el grupo IX de Tercera División por las dificultades que está generando a los rivales después de que los verdiblancos le hayan tomado la medida a la categoría. Y es que los de Manuel Moreno 'Rizos' encadenan un total de siete partidos consecutivos en su estadio sin ceder los tres puntos. La última vez fue el 9 de octubre, tras caer 2-3 frente al Martos y con Francis Cascales aún en su banquillo.

'Rizos', que aún no ha perdido en Las Viñas como técnico, logra que sus jugadores lleguen en un buen momento, después de romper el pasado domingo en Alhaurín de la Torre una racha de cuatro partidos sin ganar, además de dejar muy tocado al colista de la tabla.

Para la cita, el técnico jienense cuenta con la baja del lateral Dani Salvatierra, sancionado al ser expulsado en tierras malagueñas en la última jornada por doble amarilla. Pedro ocupará su sitio en el flanco izquierdo de la defensa, mientras que recupera al centrocampista Manu López.

"Seguimos en crecimiento como equipo y se ve que vamos a más. Conozco la identidad que le imprime Roberto Cuerva a sus equipos: orden, agresividad en la parte física y estilo directo; por lo que va a ser un partido muy disputado. Nosotros llegamos en buena dinámica, pero no me sirven para nada la racha suya o la nuestra porque seguro que van a salir con un plus de intensidad al partido", ha precisado el técnico a Granada Hoy.

El Guadix, por su parte, sabe que no puede fallar por la dinámica negativa de resultados en la que ha entrado. Una victoria es casi obligada para seguir con la ilusión de luchar por los puestos de ascenso a Segunda División B.

Será un duelo con sabor emotivo para los jugadores accitanos, que quieren dedicar la victoria a la presidenta, Lola Vilar, que ha perdido a su madre esta semana. El Guadix ha preparado el partido en tres intensas sesiones semanales, sabiendo que la intensidad de la presión será clave. Intentará aprovechar el buen momento de su goleador Fefo, que parece haber recuperado su olfato.

En el Guadix se respeta, y mucho, a jugadores que están demostrando un gran nivel de forma como el ariete Salcedo. Será un encuentro especial también para el jugador local Alberto López, que vistió durante dos temporadas la camiseta del Guadix CF. El choque será especial para Joselu, que vistió la camiseta del Huétor Vega y estará en el once inicial que presente el técnico accitano.

La dinámica negativa de resultados ha hecho que el Guadix prefiera asegurar la permanencia cuanto antes y pensar en el modelo por el que quieran apostar la siguiente temporada. Si apostar por un proyecto humilde o intentar crear un equipo para estar arriba.

El entrenador visitante, Roberto Cuerva, no podrá contar con el sancionado Enrique Alonso, cuya plaza en el centro de la defensa será cubierta, a buen seguro, por Adri. Tampoco será de la partida el juvenil Pedro, aquejado de una pequeña lesión. Su plaza en la convocatoria será cubierta por el también juvenil Juanfran.