El Guadix, otro equipo que cae

La antepenúltima jornada de Liga en el Grupo IX trajo un descenso más, el del Guadix, y la buena noticia del CF Motril, que se mantiene en los puestos de play off a los que el Huétor Tájar no renuncia pese a sufrir de lo lindo. Por abajo, el Huétor Vega se resiste a dar con sus huesos en División de Honor, categoría en la que jugará el Maracena que ayer volvió a ganar tras once jornadas sin hacerlo.

De los seis conjuntos granadinos que jugaron ayer, dos afrontaron encuentros sin trascendencia alguna. Fue el caso del Loja, que salió goleado de Almería, que se aseguró así su presencia en la fase de ascenso, y el Maracena, que venció a un relajado Torremolinos. Los lojeños cayeron ante el filial almeriense que fue el dominador del choque casi desde el inicio del partido, con un fútbol de control frente a un rival que vio como Lin, a los 20 minutos, abrió el marcador. Fue en la segunda mitad en la que llegaron cuatro goles. El primero, pasada la hora de partido, obra de Sekou. Chico recortó distancias a once minutos del final pero la alegría duró apenas 120 segundos, los que tardó Darío Guti en hacer el 3-1. Sergio Pérez, a cuatro minutos del final, cerró la máxima goleada encajada por los de Diego Delgado en el curso.

El CF Motril sigue en zona de 'play off' y el Huétor Vega se resiste a dejar la categoría

También ganó el Maracena, cuando menos falta le hacía y con el descenso ya consumado. Los azulillos se impusieron por 2-1 al Torremolinos en un duelo en el que el protagonista fue Pedro Amate. El maracenero fue el autor de los dos tantos de un equipo que jugó sin presión ni ansiedad, aspecto que se notó sobre el terreno de juego. A los 23 minutos se adelantaron los locales, pero no sería hasta el recta final del choque cuando dejaron sentenciado el duelo. Pese a no jugarse nada, los malacitanos no se rindieron e Ibón Arrieta hizo, en tiempo de descuento, el 2-1 definitivo.

Quien no quiere abandonar la categoría aunque lo tiene muy difícil para hacerlo es el Huétor Vega. Los verdiblancos cosecharon su tercera victoria consecutiva, ésta vez ante El Palo, y la quinta jornada sin perder, aunque quizá la reacción ha llegado demasiado tarde. En un duelo con mucha tensión por lo mucho que se jugaban, los de Las Viñas tuvieron que esperar a la hora de partido para adelantarse en el marcador. Fue Salcedo el autor del tanto, renta que aumentaría Javi Prieto a un cuarto de hora del final. Pero un penalti en el 81' que materializó Mauri llevó los nervios a los hueteños, que finalmente lograron lograr los tres puntos.

En cuanto a la zona alta, CF Motril y Agroisa Huétor Tájar siguen en su pelea por evitar que la temporada termine para ellos dentro de quince días. Los de la Costa se impusieron por 1-2 en el Rincón de la Victoria gracias a Dani Cara, autor de dos goles, uno en cada parte, que hicieron justicia a los méritos de los de José Manuel García pero sobre todo a la expulsión del malagueño Villegas a los 25 minutos. El tanto de Jony en el 61' dio emoción a la última media hora de partido pero los blanquiazules tiraron de oficio para llevarse tres puntos claves, viendo cómo el colegiado anuló un gol al Rincón y Grasa envió al palo. Quedan seis puntos y el duelo de la temporada llegará el próximo domingo en casa ante el Huétor Tájar.

Precisamente los hueteños sabían que si querían tener opciones de play off no podían fallar ante el Guadix, que llegó al Miguel Moranto muy necesitado. Los de Germán Crespo no fallaron aunque de nuevo en el descuento se llevaron los tres puntos. Los accitanos sorprendieron a los amarillos en la primera mitad adelantándose en el marcador gracias a un tanto de Jorge Molina que les mantenía vivo. Pero los del Poniente remontaron en la segunda mitad con tantos de Gadea y Daza de penalti. Se las prometía muy felices los panciverdes pero Tejada llevó la decepción a una grada que estalló en el minuto 91 con el gol de Eric que le dio tres puntos al Huétor Tájar.