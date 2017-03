El Guadix, a liquidar al colista

La lógica dice que el Guadix tendrá una mañana más que plácida ante el Alhaurín de la Torre, que lleva más de seis meses sin ganar en Liga desde que lo hiciera en la jornada 4 en su desplazamiento a Huétor Vega (0-1). Tras una temporada muy difícil para el conjunto malagueño, hoy podría certificar su descenso matemático. Sin mucho en juego, los de Roberto Cuerva acuden a un campo como Los Manantiales que trae muy buenos recuerdos para los de la Ciudad Episcopal, ya que en las últimas dos temporadas lograron sendas goleadas por 0-3 y 1-3.

Con la intención de volver a conseguir un triunfo, el Guadix tendrá que hacer frente a las bajas de los sancionados Cristiano y Toni. Ello hará que pueda presentarse alguna novedad en el once inicial, dadas también las características de un rival que ha perdido a jugadores claves como Dopico o Adri. Está siendo un final de temporada algo raro en la plantilla accitana que, una vez que ha certificado la permanencia matemática por tercer año consecutivo en el Grupo IX, intentará escalar puestos.

Así, puede ser que salgan de inicio hombres que no han tenido muchos minutos como Paquillo o Gúmer, o las nuevas incorporaciones como Mena y Moya, aunque habrá que esperar hasta ver el once inicial que ponga Cuerva. No obstante, el once no variará del formado por Zambrano, Dani Tejada, Carlos Jiménez, Enrique Alonso, Adri, Mena, José Carlos, Darío, Joselu, Fefo y Gúmer. Para posibles sustituciones estarán en el banquillo Álex, Paquillo, Enrique Cruz, Bibi y Moya.

Por su parte, el técnico malagueño Pepelu, pondrá un once muy parecido al siguiente: Ávila, Badillo, Ángel, Lasly, Juanillo, Tigre, Francis, Darío, Aguilera, Montero y Kike.

El envite, que comenzará a las 12:00 horas, estará arbitrado por el colegiado onubense Santiago Blanco.