El Guadix se retira de la competición por motivos económicos

Malas noticias para el fútbol sala granadino. La falta de recursos económicos ha hecho que el Guadix CF se retire de la competición en el grupo 18 de Tercera División, quedando tan sólo el Macob Villanueva Mesía como único representante granadino. La escasez de patrocinadores hizo que durante un tiempo Ramón Tirado, técnico del equipo, y Eugenio González se hicieran cargo de los gastos del club accitano pero dicha situación no ha podido prolongarse en el tiempo y ha terminado con la retirada del cuadro del norte de la provincia.

Por tanto, tras no salir a competición el Mutrayil, se queda solo en el grupo el Villanueva Mesía. Los del Poniente, que no tienen una cita fácil esta jornada, esperan dar la sorpresa y confirmar que van a más. Reciben a El Ejido, tercer clasificado, que aún mantiene esperanzas de dar caza al Villa de Fines. Con cuatro victorias en los últimos cinco partidos, aunque uno de ellos sin jugar, el Macob ha sabido reaccionar en el momento clave tras un mal inicio y quieren seguir demostrando que quieren seguir en la Tercera División. Pero no será fácil. Los ejidenses tan sólo han perdido tres encuentros en las catorce jornadas que se llevan disputadas, el último hace siete días ante Baeza donde perdieron la segunda posición en la tabla y cuentan con un gran poder anotador gracias a su calidad en ataque, por lo que sumar pasará por realizar una gran defensa y aprovechar al máximo sus ocasiones. La cita, a las 18:00 horas.