Hacer historia sin premio

Tres puntos. Tres míseros puntos han separado al Granada femenino de jugar la fase de ascenso a Primera División. No ha valido con firmar 126 goles a favor, 18 en contra, y no perder ningún partido. Los dolorosos e inesperados empates contra El Naranjo y La Solana, en las jornadas 1 y 13, han privado a las de Roberto Valverde de un premio que hubiera sido justo, pero que los poderes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han hecho imposible tras un cambio de reglamentación arbitrario e injusto. No valió el gol de Elo ya que el Sevilla le cascó nueve al Extremadura, un quinto clasificado que no lo demostró.

Las granadinas sabían que la papeleta era complicada. En uno de los desplazamientos más largos de la temporada a la provincia de Ciudad Real, las rojiblancas debían ganar ante el rival que prácticamente las apartó del primer puesto de forma casi definitiva, y esperar un milagro que estuvo muy lejos de producirse en la Ciudad Deportiva sevillista.

El encuentro fue una metáfora de la temporada. Luchar para morir en la orilla. Las locales, como hicieron en La Juventud, se encerraron y defendieron hasta la extenuación para evitar que el Granada entrara con opciones de marcar en su área. Mientras tanto, de Sevilla las noticias que llegaban eran las peores. Fue una pelea por orgullo de ganar. Incluso las locales tuvieron dos ocasiones clarísimas, las únicas, antes de que Elo marcarse de cabeza el 0-1 definitivo a centro medido de Laura Pérez.

Sin perder desde hace un año y con las mejores estadísticas de la historia del Granada femenino, el equipo se ha quedado una campaña más en Segunda División. La temporada de la impotencia.