"Hicimos 37 minutos perfectos"

Pablo Pin quiso valorar el trabajo de su equipo a lo largo de los 40 minutos pese al último cuarto y señaló como clave "el trabajo en el rebote". Para el técnico granadino dominar esta faceta fue "fundamental para poder correr y jugar rápido. Además, castigamos a sus interiores tal y cómo habíamos previsto, en especial a Donovan Smith al que hemos sacado del partido".

El técnico rojinegro destacó las 19 asistencias de su equipo pues significa que "nos hemos pasado bien el balón para lograr una victoria muy positiva que nos permite seguir arriba y estar más cerca de la Copa LEB Plata, que queremos organizar de nuevo pues es un título que queremos volver a lograr".

Para Pin, el Agustinos estará arriba dado que "tiene mucho talento físico y ofensivo". En cuanto al último cuarto, señaló que "lo analizaremos pero no voy a quedarme siempre con lo malo como hacía el año pasado. Hemos jugado 37 minutos perfectos y hecho tantas cosas buenas, como la defensa de sus exteriores, que no me puedo quedar con lo negativo".

Por último, resaltó que "estamos logrando tener mucho equilibrio en los partidos".